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Россияне отказались возвращать 1 трлн рублей банкам
30 Сентября 2020 946 0 Экономика
Россияне перестают платить по кредитам: в августе заемщики не погасили в срок задолженность в 51,5 млрд руб., а общий объем просроченных займов вырос до рекорда с 2016 года – на 1 сентября россияне задержали выплаты на 1,007 трлн руб. более чем на 90 дней. Об этом сообщил Центробанк, которого беспокоит рост проблемных потребительских кредитов.
Россияне не выходят из кредитных каникул
- Россияне просрочили каждый двадцатый кредит банкам. По состоянию на 1 сентября более 90 дней не обслуживались займы на 1,007 трлн руб. Только за август эта сумма выросла на 51,5 млрд. Таким образом, за один месяц проблемными стали 5,4% кредитов. При этом их объем за год увеличился на 22%.
- Всего россияне должны банкам 18,8 трлн руб. Кредитование резко замедлилось в апреле и мае, когда в стране действовал карантин, но после, в июле и августе, потребители заняли 818 млрд руб.
- Больше всего россияне берут ипотеку, пользуясь льготной ипотечной программой, чтобы выбраться в экономически активные центры страны. Но растут также и потребительские займы, которые компенсируют людям утраченные из-за пандемии и кризиса доходы, позволяя поддерживать прежний уровень потребления.
- В октябре у банков заканчиваются кредитные каникулы, что означает для заемщиков возвращение к графику регулярных платежей. Однако рецессия в экономике и массовая безработица могут создать проблемы как заемщикам, так и банкам. В Национальном рейтинговом агентстве прогнозируют, что в зоне просрочки окажутся до 15% реструктурированных ипотечных ссуд. Всего же кредитные каникулы были предоставлены по ипотечным кредитам на сумму 400 млрд руб., что составляет 5% от ипотечного портфеля банков.
- Порядка 1,6 млн запросов на реструктуризацию банки получили с начала пандемии. Но одобрили около 10%. В частности 162 тыс. заявок получили одобрение по 106-ФЗ, а 12 тыс. непосредственно по 76-ФЗ, который касался ипотеки.
- Неплатежи со стороны россиян ухудшают состояние банковских балансов. Объем нестандартных ссуд у банков вырос на 1,57 трлн руб. Но он будет только расти в четвертом квартале, поскольку большинство кредитов будут признаны безнадежными к взысканию. Больше всего пострадают банки, которые в своей структуре имеют высокую долю кредитов физическим лицам, а также малому бизнесу.
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