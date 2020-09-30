Россияне отказались возвращать 1 трлн рублей банкам 946 0 Экономика

Россияне перестают платить по кредитам: в августе заемщики не погасили в срок задолженность в 51,5 млрд руб., а общий объем просроченных займов вырос до рекорда с 2016 года – на 1 сентября россияне задержали выплаты на 1,007 трлн руб. более чем на 90 дней. Об этом сообщил Центробанк, которого беспокоит рост проблемных потребительских кредитов.