Россияне отказались платить за вывоз мусора в нескольких регионах 39 0 Экономика

Жители пяти российских регионов перестали платить за вывоз мусора и поставили свои субъекты на грань «мусорной катастрофы». В Российском экологическом операторе (РЭО) предупредили о том, что девять мусорных операторов могут прекратить свою работу из-за нехватки средств. Чиновники видят в происходящем «последствия пандемии коронавируса и снижение платежеспособности потребителей».