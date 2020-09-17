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Россияне отказались платить за вывоз мусора в нескольких регионах
17 Сентября 2020 39 0 Экономика
Жители пяти российских регионов перестали платить за вывоз мусора и поставили свои субъекты на грань «мусорной катастрофы». В Российском экологическом операторе (РЭО) предупредили о том, что девять мусорных операторов могут прекратить свою работу из-за нехватки средств. Чиновники видят в происходящем «последствия пандемии коронавируса и снижение платежеспособности потребителей».
Россиянам не по карману мусор
- В пяти субъектах России мусорные операторы могут перестать работать из-за неплатежей жителей, сообщает РБК со ссылкой на РЭО и Минприроды. Проблемы возникли у девяти мусорных компаний в Дагестане, Вологодской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Чувашии.
- В Дагестане под угрозой остановки находятся три компании (УК «Лидер», «Дагэкосити» и «Дагэкодом»), в Вологодской области – две («Аквалайн» и «Чистый след»), в Челябинской области – также две («Спецсервис» и Центр коммунального сервиса), в Башкирии и Чувашии по одной компании – «Экология Т» и «МВК Экоцентр».
- В Минэкологии Челябинской области главной причиной неплатежей назвали последствия пандемии коронавируса и снижение платежеспособности потребителей. Средняя собираемость платежей с потребителей с начала 2019-го по май 2020 года составила 79%.
- Согласно данным за первое полугодие, дебеторская задолженность операторов выросла на 20%, до 46,7 млрд руб., а кредиторская задолженность – на 2,8%, о 40,1 млрд руб. Это произошло из-за падения платежей за вывоз мусора от населения и бизнеса.
- Всего в России с начала 2019 года работают 175 региональных операторов. По данным Общероссийского народного фронта, более 80 из них имеют кассовые разрывы. Это делает вывоз мусора нерентабельным. У 12 региональных операторов кассовый разрыв составляет более 20% от годовой выручки, а у 68 – 10-20%.
- При этом кассовые разрывы только растут и приближают банкротство операторов по вывозу мусора. Также они ведут к приостановке работы из-за нехватки средств на зарплаты персоналу или оплату услуг перевозчиков отходов и их хранения. Это угрожает мусорной реформе, которую затеяла власть, увеличив соответствующие тарифы и нагрузку на россиян.
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