Россияне нашли спасение от низких банковских ставок 9106 6 Экономика

Реальные ставки по банковским вкладам приближаются к отрицательным значениям и перестают покрывать инфляцию. Ситуация продолжит ухудшаться по мере того, как Центробанк снизит ключевую ставку до 4%, инфляция вырастет до 4,2% по итогам года, а банки будут давать от 3,5% до 4% годовых по депозитам. Но 1,5 млн россиян уже нашли эффективную замену банковским вкладам и вывели несколько триллионов с банковских счетов.