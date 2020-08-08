Капитал страны
ENGLISH
11 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Россияне нашли спасение от низких банковских ставок
8 Августа 2020 9106 6 Экономика
Реальные ставки по банковским вкладам приближаются к отрицательным значениям и перестают покрывать инфляцию. Ситуация продолжит ухудшаться по мере того, как Центробанк снизит ключевую ставку до 4%, инфляция вырастет до 4,2% по итогам года, а банки будут давать от 3,5% до 4% годовых по депозитам. Но 1,5 млн россиян уже нашли эффективную замену банковским вкладам и вывели несколько триллионов с банковских счетов.
Пришли на биржу из банков
- Стратегия властей заключается в том, чтобы за счет денег россиян в банках – а это 22 трлн руб. на депозитах и 8 трлн на текущих счетах – предоставить дешевые кредиты бизнесу, дать заработать банках сверхприбыль и пройти кризис. Как минимум 32% россиян, у которых есть вклады в банках, не согласны платить из своего кармана за ошибки властей. До последнего времени оставался вопрос, куда нести деньги, чтобы они работал, если не в банки.
- Исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года» показало, что за первое полугодие россияне внесли 1,5 трлн руб. на брокерские счета для покупок акций на бирже. При этом за весь прошлый год россияне принесли на биржу 1,6 трлн руб. В июне текущего года общий объем денег на брокерских счетах составил 4 трлн руб.
- В общей сложности количество новых клиентов Московской биржи выросло на 1,5 млн человек. Главная причина увеличения поступлений на брокерские счета – низкие ставки по депозитам в банках, а также нежелание россиян платить 13% с доходов по вкладам. Подстегнула активность россиян и возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
- Тем не менее россияне, принесшие деньги на биржу, отказались давать их в долг правительству или вкладывать в акции российский компаний. Доля акций РФ в портфелях россиян упала с 23,5% до 20%. Больше всего россиян интересуют акции зарубежных компаний (доля выросла с 3,5% до 8,2%), валютные облигации (доля евробондов выросла с 16,9% до 19,9%).
- По мнению директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константина Церазова, ЦБ запустил долгосрочный приток людей на фондовый рынок из-за низких ставок по депозитам. Люди будут «приходить на рынок, пробовать, инвестировать, зарабатывать, искать альтернативу депозиту» и это может продлиться ближайшие пять лет.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
Написать комментарий
Главная задача властей профинансировать бизнес за счет граждан,и мне жаль людей плохо владеющих в финансовых вопросах а таких 90 проц.Они просто лишаться своих денег как итог! Не на биржу их надо нести а вкладываться в разные валюты, а если денег совсем много то надо было брать золотишко!!!!!!!!!!!!
вранье, материал заказной, качают лодку.
В банке хоть что то сохранится. А биржа это лотерея!
полнейшая чушь.
Лохотрон
брокерские счета и акции , это лажа ......