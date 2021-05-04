Россияне испугались отключения от SWIFT. Спрос на наличные резко вырос
4 Мая 2021 436 0 Экономика
Россияне вынесли из банков в апреле 366,9 млрд руб. в виде наличных. Такого оттока денежных средств Центробанк не фиксировал с начала года, пишет РБК. Месяцем ранее, в марте, количество наличных денег на руках россиян, напротив, сокращалось – на 29,7 млрд руб. В целом отток средств из банков в апреле оказался выше на 100 млрд руб., чем обычно. Эксперты связывают это с длинными выходными в мае, а также с возможным отключением России от SWIFT.
Россияне снова спасают сбережения в наличных
- Россияне забрали с банковских счетов в апреле 366,9 млрд руб. Таким образом, отток средств усилился до максимума с июля 2020 года, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка. В частности, в марте количество наличных у населения сократилось на 29,7 млрд руб., а в феврале оно выросло на 121,1 млрд руб. Еще месяц назад ЦБ рапортовал о переломе тенденции на рост наличной массы в экономике, которая выросла до рекорда за 10 лет по итогам 2020 года.
- Эксперты связывают бегство в наличные россиян с двумя факторами. Во-первых, президент Владимир Путин объявил о длинных майских выходных с 1 по 10 апреля, а его пресс-секретарь заявлял, что речь не идет о локдауне. Тем не менее, по словам начальника центра разработки стратегии Газпромбанка Егора Сусина, это могло подвигнуть россиян запастись наличными – они сняли на 100 млрд руб. больше, чем обычно в этом месяце. ЦБ косвенно подтверждает это – спрос на наличные резко ускорился 28-29 апреля.
- Во-вторых, призывы Европарламента отключить Россию от системы межбанковского обмена информацией о платежах SWIFT в случае вторжения российских войск на Украину вызвало неопределенность и опасения у россиян. Их усилили российские власти, в особенности МИД РФ, который начал муссировать тему. «Несмотря на то, что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные», – говорит руководитель направления Центра исследования финансовых технологий Сколково-РЭШ Егор Кривошея
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- В апреле объем наличных в экономике России превышал 14 трлн руб. С начала года он вырос на 161,5 млрд руб., или на 1,2%. По прогнозу ЦБ, показатель не должен увеличиться более чем на 200 млрд руб. в этом году. Эксперты считают, что россияне не вернут наличные в банки, поскольку будут тратить их туризм внутри России, большая часть которого находится в «серой» зоне.
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