Россияне испугались отключения от SWIFT. Спрос на наличные резко вырос 436 0 Экономика

Россияне вынесли из банков в апреле 366,9 млрд руб. в виде наличных. Такого оттока денежных средств Центробанк не фиксировал с начала года, пишет РБК. Месяцем ранее, в марте, количество наличных денег на руках россиян, напротив, сокращалось – на 29,7 млрд руб. В целом отток средств из банков в апреле оказался выше на 100 млрд руб., чем обычно. Эксперты связывают это с длинными выходными в мае, а также с возможным отключением России от SWIFT.