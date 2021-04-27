Россияне бегут с деньгами из банков. За три месяца забрали 700 млрд рублей
27 Апреля 2021 358 0 Экономика
Низкие процентные ставки по депозитам и ускорение инфляции до максимума за пять лет закономерно привели к бегству вкладчиков из российских банков. Согласно данным Центробанка, в первом квартале текущего года россияне забрали 697 млрд руб. со счетов. Таким образом, банковская система теряет деньги россиян уже на протяжении 12 месяцев.
Отток не прекращается
- Россияне в январе-марте 2021 года забрали из банков 559 млрд руб. вкладов и еще 138 млрд руб. с текущих и накопительных счетов. Об этом свидетельствует статистика Центробанка. Всего банки лишились 697 млрд руб. физических лиц, а потери достигали 7,7 млрд руб. в день. В марте рост средств на текущих счетах, который составил 138 млрд руб., не смог перекрыть отток с вкладов в размере 231 млрд.
- На середину апреля средняя ставка в топ-10 банках равнялась 4,72% при официальной инфляции в 5,8%. Однако крупные банки платят не больше 3%. Другими словами, вклады в российских банках стали убыточными – деньги вкладчиков «горят» на счетах. Это результат заниженной ставки ЦБ, считают аналитики. Последнее повышение ставки до 5% годовых не вернет ставки банков на приемлемый уровень, для этого необходимо ее повышение до 6% минимум.
- С отрицательными ставками российская экономика столкнулась впервые в новейшей истории. С марта 2020 года по март 2021-го россияне забрали с депозитов 1,008 трлн руб. Это столько же, сколько банки выплатили по процентам за прошедший год. Кроме низких ставок на вклады давила девальвация рубля – российская валюта перестала быть средством для сбережений.
- Россияне не несут деньги в банки, но берут кредиты. За первый квартал 2021 года при оттоке 698 млрд руб. россияне взяли кредитов на 1,217 трлн руб. Это привело к тому, что долг заемщиков по отношению к депозитам составил 83,9%. Такого не было с 2009 года.
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- В результате банки вынуждены полагаться на бюджетные деньги – Минфин предоставил в марте кредитным организациям дополнительные 1,288 трлн руб. и увеличил сумму размещения на счетах до рекорда – 6,922 трлн руб.
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