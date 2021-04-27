Россияне бегут с деньгами из банков. За три месяца забрали 700 млрд рублей 358 0 Экономика

Низкие процентные ставки по депозитам и ускорение инфляции до максимума за пять лет закономерно привели к бегству вкладчиков из российских банков. Согласно данным Центробанка, в первом квартале текущего года россияне забрали 697 млрд руб. со счетов. Таким образом, банковская система теряет деньги россиян уже на протяжении 12 месяцев.