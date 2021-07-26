Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ» 110 0 Экономика

Минстрой предложил амбициозную программу цифровизации сферы ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года. Деньги предполагается потратить главным образом на «умные датчики», которые будут в реальном времени вести учет потребляемых ресурсов, а также оценивать состояние инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения. Из бюджета деньги на программу выделять не будут – их за счет «изменения законодательства по тарифообразованию» возьмут с управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, то есть – с россиян.