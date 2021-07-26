ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ИЮЛ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ИЮЛ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»

26 Июля 2021 110 0 Экономика
Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»

Минстрой предложил амбициозную программу цифровизации сферы ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года. Деньги предполагается потратить главным образом на «умные датчики», которые будут в реальном времени вести учет потребляемых ресурсов, а также оценивать состояние инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения. Из бюджета деньги на программу выделять не будут – их за счет «изменения законодательства по тарифообразованию» возьмут с управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, то есть – с россиян.

Новые тарифы за «умные счетчики» ЖКХ

  • В Минстрое подготовили стратегию «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ», которая предполагает цифровизацию ЖКХ за 393 млрд руб. до 2030 года. Деньги на нее из бюджета выделять не будут. В документе, утвержденном вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится об «изменении законодательства по тарифообразованию», в результате которого деньги будут получены от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, пишет «Коммерсант».
  • Таким образом, конечный счет за «цифровизацию» придется оплачивать россиянам. Деньги граждан власти собираются потратить на такие направления, как «Новый умный дом» (система управления многокрватирными домами на основе технологий IoT – интернета вещей), «Решаем вместе» (технологи учета общественного мнения для определения приоритетов развития объектов городского хозяйства), «Строим в один клик» (системе электронного документооборота между девелоперами и Минстроем) и «Цифровая инфраструктура ЖКХ».
  • Из 393 млрд руб., которые предполагается собрать с россиян, 375 млрд пойдут на последний пункт. Под красивым названием скрывается установка «умных счетчиков» на трубы, чтобы в реальном времени можно было передать информацию о состоянии водоснабжения и теплоснабжения. Также на зданиях для этого будут устанавливать интеллектуальные приборы учета. А чтобы управлять всем этим, у системы появятся операторы.
  • Цель, которую выдвигают в обосновании всего этого проекта в Минстрое, – снижение аварийности инфраструктуры и повышение срока ее службы. Проект планируется готовить до 2025 года, а реализовать в 2025-30 годах. Превышают ли при этом издержки от установки и работы системы расходы на устранение аварий, ремонт и модернизацию инфраструктуры – в документе не говорится.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Эксперты скептически оценивают проект Минстроя. По словам главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, совершенно неясно, зачем власти задумали объединять информацию об инфраструктуре Калининграда и Владивостока в Москве. «Логичнее разработать ряд похожих платформ и распространять их по территориальному принципу», – отмечает он. В «Совете производителей энергии» говорят, что проект «не дает целостной картины о развитии ЖКХ и корректности запланированных мероприятий и показателей». Также непонятно, почему вопрос решается без учета мнения людей, а также их реальных потребностей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
Экономика

Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио

Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
Политика 1

Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер

Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
Экономика 1

Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути

Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути
Экономика 5

Узнай, страна!

Четвертый день работы МАКС

Четвертый день работы МАКС

ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле

ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле

Новости дня

14:18 Россиян за долги будут лишать загранпаспортов Россиян за долги будут лишать загранпаспортов
Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
13:45 Песков отреагировал на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы Песков отреагировал на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
13:00 СМИ: России придется платить Евросоюзу более €1,1 млрд в год СМИ: России придется платить Евросоюзу более €1,1 млрд в год
12:29 Ждать «скорую помощь» 20 млн россиян придется более нормы в 20 минут Ждать «скорую помощь» 20 млн россиян придется более нормы в 20 минут
11:36 Цены на бензин в России оказались одними из самых низких в Европе Цены на бензин в России оказались одними из самых низких в Европе
10:46 Саакашвили «решил» проблему Украины с «Северным потоком-2» Саакашвили «решил» проблему Украины с «Северным потоком-2»
Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
09:34 В России строят новый «самолет Судного дня» для эвакуации властей в случае ядерной войны В России строят новый «самолет Судного дня» для эвакуации властей в случае ядерной войны

Узнай, страна!

24 ИЮЛ, 23:06 Четвертый день работы МАКС Четвертый день работы МАКС
Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
23 ИЮЛ, 23:38 ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле
23 ИЮЛ, 22:49 В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта
23 ИЮЛ, 20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
23 ИЮЛ, 18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
23 ИЮЛ, 17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза
ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза
23 ИЮЛ, 12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
22 ИЮЛ, 23:24 В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
22 ИЮЛ, 22:53 В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»
22 ИЮЛ, 16:59 В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter