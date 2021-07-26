Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
26 Июля 2021 110 0 Экономика
Минстрой предложил амбициозную программу цифровизации сферы ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года. Деньги предполагается потратить главным образом на «умные датчики», которые будут в реальном времени вести учет потребляемых ресурсов, а также оценивать состояние инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения. Из бюджета деньги на программу выделять не будут – их за счет «изменения законодательства по тарифообразованию» возьмут с управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, то есть – с россиян.
Новые тарифы за «умные счетчики» ЖКХ
- В Минстрое подготовили стратегию «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ», которая предполагает цифровизацию ЖКХ за 393 млрд руб. до 2030 года. Деньги на нее из бюджета выделять не будут. В документе, утвержденном вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится об «изменении законодательства по тарифообразованию», в результате которого деньги будут получены от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, пишет «Коммерсант».
- Таким образом, конечный счет за «цифровизацию» придется оплачивать россиянам. Деньги граждан власти собираются потратить на такие направления, как «Новый умный дом» (система управления многокрватирными домами на основе технологий IoT – интернета вещей), «Решаем вместе» (технологи учета общественного мнения для определения приоритетов развития объектов городского хозяйства), «Строим в один клик» (системе электронного документооборота между девелоперами и Минстроем) и «Цифровая инфраструктура ЖКХ».
- Из 393 млрд руб., которые предполагается собрать с россиян, 375 млрд пойдут на последний пункт. Под красивым названием скрывается установка «умных счетчиков» на трубы, чтобы в реальном времени можно было передать информацию о состоянии водоснабжения и теплоснабжения. Также на зданиях для этого будут устанавливать интеллектуальные приборы учета. А чтобы управлять всем этим, у системы появятся операторы.
- Цель, которую выдвигают в обосновании всего этого проекта в Минстрое, – снижение аварийности инфраструктуры и повышение срока ее службы. Проект планируется готовить до 2025 года, а реализовать в 2025-30 годах. Превышают ли при этом издержки от установки и работы системы расходы на устранение аварий, ремонт и модернизацию инфраструктуры – в документе не говорится.
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- Эксперты скептически оценивают проект Минстроя. По словам главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, совершенно неясно, зачем власти задумали объединять информацию об инфраструктуре Калининграда и Владивостока в Москве. «Логичнее разработать ряд похожих платформ и распространять их по территориальному принципу», – отмечает он. В «Совете производителей энергии» говорят, что проект «не дает целостной картины о развитии ЖКХ и корректности запланированных мероприятий и показателей». Также непонятно, почему вопрос решается без учета мнения людей, а также их реальных потребностей.
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