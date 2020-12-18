Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль 179 0 Экономика

Кризисный 2020 год проходит под знаком девальвации рубля. Российская валюта за 11 месяцев потеряла 20% по отношению к доллару, но осенью падала гораздо сильнее – до 25%. Однако, как показывают опросы, доля россиян, следящих за курсом российской валюты, резко снизилась по сравнению с девальвацией в 2014 и 2018 годах. На пике интереса в марте этого года за рублем следили 36% россиян, тогда как в 2014-м доля переживавших девальвацию достигала 54%.