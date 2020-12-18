Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 ДЕК, 16:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ДЕК, 16:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль

18 Декабря 2020 179 0 Экономика
Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль

Кризисный 2020 год проходит под знаком девальвации рубля. Российская валюта за 11 месяцев потеряла 20% по отношению к доллару, но осенью падала гораздо сильнее – до 25%. Однако, как показывают опросы, доля россиян, следящих за курсом российской валюты, резко снизилась по сравнению с девальвацией в 2014 и 2018 годах. На пике интереса в марте этого года за рублем следили 36% россиян, тогда как в 2014-м доля переживавших девальвацию достигала 54%.

Падение рубля для большинства стало безразлично

  • В 2020 году, несмотря на третью за последние шесть лет девальвацию, россияне меньше переживали по поводу курса рубля и следили за его провалами. К такому выводу пришли эксперты SuperJob, опросив 1,6 тыс. экономически активных россиян в 376 населенных пунктах во всех округах страны.
  • Лишь каждый четвертый (25%) следил за курсом рубля, а каждый пятый (19%) – за евро. Больше проявляли интерес к рынку валют мужчины – 29% из них постоянно смотрят за поведением рубля. Среди женщин эта доля меньше – 20%.
  • Интересно, что за курсом доллара наблюдают больше люди с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (по 29% в каждой группе), а за курсом евро – с доходом более 80 тыс. руб. (доля 23%).
  • В 2020 году рубль назван одной из худших валют развивающихся стран – он обесценился по отношению к доллару на 12 руб., а к евро – на 22 руб. Тем не менее аналитики верят, что в 2021 году рубль может стать одной из лучших валют развивающихся рынков.
  • До этого рубль девальвировался в 2014 и 2018 годах. Шесть лет назад 54% россиян следили за курсом рубля и его драматическими изменениями. На этот раз доля россиян, беспокоящихся по поводу курса, снизилась до 36% на пике девальвации в марте. В целом под конец 2020 года исследователи фиксируют самое низкое количество россиян, интересующихся курсом доллара – 24%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Стала известна стоимость пресс-конференции Путина

Стала известна стоимость пресс-конференции Путина
Экономика

Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62

Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62
Экономика 1

Набиуллина капитулировала перед ростом цен

Набиуллина капитулировала перед ростом цен
Экономика

Путин сделал детям подарок на Новый год. Раздал по 5 тысяч рублей

Путин сделал детям подарок на Новый год. Раздал по 5 тысяч рублей
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги

С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги

Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области

Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области

Новости дня

16:17 Песков: у президента нет смартфона Песков: у президента нет смартфона
На каждого ребенка до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей
На каждого ребенка до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей
15:23 В России новогодние выходные хотят перенести на май В России новогодние выходные хотят перенести на май
14:48 Магазины начали снижать цены на масло и сахар в России Магазины начали снижать цены на масло и сахар в России
14:10 ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне
11:54 Россиянам разъяснили порядок новогодних выплат на детей Россиянам разъяснили порядок новогодних выплат на детей
11:39 Врачи выявили свыше 28,5 тыс. зараженных COVID-19 за сутки Врачи выявили свыше 28,5 тыс. зараженных COVID-19 за сутки
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:11 Роспотребнадзор перечислил безопасные по COVID-19 страны Роспотребнадзор перечислил безопасные по COVID-19 страны

Узнай, страна!

16:38 С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17 ДЕК, 21:50 Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области
17 ДЕК, 17:34 Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области
17 ДЕК, 15:58 Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае
17 ДЕК, 01:04 Рекордный сбор зерна и восстановление лесов. Анализ деятельности ПФО за ноябрь Рекордный сбор зерна и восстановление лесов. Анализ деятельности ПФО за ноябрь
16 ДЕК, 17:25 Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16 ДЕК, 16:34 В Чувашии открыли новую линию по производству крупы В Чувашии открыли новую линию по производству крупы
16 ДЕК, 13:49 «Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье «Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье
16 ДЕК, 12:49 В ТПП РФ предложили выделить виды спорта, влияющие на достижение национальных целей В ТПП РФ предложили выделить виды спорта, влияющие на достижение национальных целей
15 ДЕК, 16:43 Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter