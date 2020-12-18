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Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль
18 Декабря 2020 179 0 Экономика
Кризисный 2020 год проходит под знаком девальвации рубля. Российская валюта за 11 месяцев потеряла 20% по отношению к доллару, но осенью падала гораздо сильнее – до 25%. Однако, как показывают опросы, доля россиян, следящих за курсом российской валюты, резко снизилась по сравнению с девальвацией в 2014 и 2018 годах. На пике интереса в марте этого года за рублем следили 36% россиян, тогда как в 2014-м доля переживавших девальвацию достигала 54%.
Падение рубля для большинства стало безразлично
- В 2020 году, несмотря на третью за последние шесть лет девальвацию, россияне меньше переживали по поводу курса рубля и следили за его провалами. К такому выводу пришли эксперты SuperJob, опросив 1,6 тыс. экономически активных россиян в 376 населенных пунктах во всех округах страны.
- Лишь каждый четвертый (25%) следил за курсом рубля, а каждый пятый (19%) – за евро. Больше проявляли интерес к рынку валют мужчины – 29% из них постоянно смотрят за поведением рубля. Среди женщин эта доля меньше – 20%.
- Интересно, что за курсом доллара наблюдают больше люди с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (по 29% в каждой группе), а за курсом евро – с доходом более 80 тыс. руб. (доля 23%).
- В 2020 году рубль назван одной из худших валют развивающихся стран – он обесценился по отношению к доллару на 12 руб., а к евро – на 22 руб. Тем не менее аналитики верят, что в 2021 году рубль может стать одной из лучших валют развивающихся рынков.
- До этого рубль девальвировался в 2014 и 2018 годах. Шесть лет назад 54% россиян следили за курсом рубля и его драматическими изменениями. На этот раз доля россиян, беспокоящихся по поводу курса, снизилась до 36% на пике девальвации в марте. В целом под конец 2020 года исследователи фиксируют самое низкое количество россиян, интересующихся курсом доллара – 24%.
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