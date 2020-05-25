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Россиян обязали носить маски и перчатки в магазинах. Как соблюдается масочный режим
25 Мая 2020 1022 1 Общество
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Во многих регионах власти ввели обязательный масочный режим при нахождении в общественных местах. Все граждане обязаны носить не только маску, но и перчатки в том числе и при походе в магазин, причем продавцы могут отказать в обслуживании тем посетителям, которые отказываются от соблюдения правил. В Роскачестве решили выяснить, как торговые сети и покупатели соблюдают введенные ограничения.
- Специалисты Роскачества проверили, как торговые сети и посетители соблюдают введенный властями обязательный режим ношения масок и перчаток. Проверка проводилась в магазинах 15 торговых сетей: Eurospar, «Азбука Вкуса», AB Daily, «Пятёрочка», АТАК, «ВкусВилл», «Магнит», Billa, «Перекрёсток», Globus, «Лента», Metro Cash & Carry, «О’кей», «Дикси» и Ашан, расположенных в Москве и Белгороде.
- По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), все всходящие в Ассоциацию торговые сети заранее были готовы к введению масочного режима. В апреле и мае были закуплены более 40 млн и 113 млн масок соответственно, а продаются средства индивидуальной защиты практически по себестоимости. В АКОРТ заверили, что даже если масочный режим будет продлен на июнь, это не станет проблемой, и маски будут продаваться во всех торговых сетях, где это будет необходимо.
- Также, сотрудники торговых предприятий и распределительных центров в обязательном порядке соблюдают меры, разработанные Роспотребнадзором, осуществляя режим санитарного контроля и санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования. По словам представителя АКОРТ в торговых сетях делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса.
- Причем многие торговые сети перевыполнили предписания властей. Так, в магазинах «ВкусВилл» покупателям бесплатно раздают маски и перчатки, в «Азбуке Вкуса», «Перекрестке» и «О’кей» бесплатно можно получить только перчатки, а в торговых точках «Ленты» в кассовых зонах установлены бесплатные санитайзеры для всеобщего пользования.
- А вот приобрести самые дешевые маски, за исключением тех, которые выдаются бесплатно, покупатели могли в торговых залах Globus, дороже всего маски стоили в «Азбуке Вкуса». Самая низкая цена перчаток была зафиксирована в магазинах АТАК, а самая высокая цена на перчатки установлена в AB Daily.
- Но не обошлось и без нарушений. В торговых залах сетей «Магнит» и «Лента» проверка не обнаружила объявлений о необходимости соблюдения масочного режима. Но в «Ленте» требования властей транслировались по громкой связи.
- Как сообщили власти столицы, еще две недели назад масочный режим при походе в магазин не соблюдали порядка 30% покупателей. На прошлой неделе данная ситуация кардинально изменилась и количество нарушителей сократилось до 3%. Эксперты уверены, что ситуация с соблюдением масочного режима со временем будет только улучшаться.
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Никому эти маски и перчатки! не нужны! Они абсолютно бесполезны. Никогда их не носил, не ношу и не собираюсь носить. Правда, из двух магазинов выгнали, ну так магазинов много.