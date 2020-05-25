Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
26 МАЙ, 00:21 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

26 МАЙ, 00:21 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Россиян обязали носить маски и перчатки в магазинах. Как соблюдается масочный режим

25 Мая 2020 1022 1 Общество
Россиян обязали носить маски и перчатки в магазинах. Как соблюдается масочный режим
img_copyright

Во многих регионах власти ввели обязательный масочный режим при нахождении в общественных местах. Все граждане обязаны носить не только маску, но и перчатки в том числе и при походе в магазин, причем продавцы могут отказать в обслуживании тем посетителям, которые отказываются от соблюдения правил. В Роскачестве решили выяснить, как торговые сети и покупатели соблюдают введенные ограничения.

  • Специалисты Роскачества проверили, как торговые сети и посетители соблюдают введенный властями обязательный режим ношения масок и перчаток. Проверка проводилась в магазинах 15 торговых сетей: Eurospar, «Азбука Вкуса», AB Daily, «Пятёрочка», АТАК, «ВкусВилл», «Магнит», Billa, «Перекрёсток», Globus, «Лента», Metro Cash & Carry, «О’кей», «Дикси» и Ашан, расположенных в Москве и Белгороде.
  • По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), все всходящие в Ассоциацию торговые сети заранее были готовы к введению масочного режима. В апреле и мае были закуплены более 40 млн и 113 млн масок соответственно, а продаются средства индивидуальной защиты практически по себестоимости. В АКОРТ заверили, что даже если масочный режим будет продлен на июнь, это не станет проблемой, и маски будут продаваться во всех торговых сетях, где это будет необходимо.
  • Также, сотрудники торговых предприятий и распределительных центров в обязательном порядке соблюдают меры, разработанные Роспотребнадзором, осуществляя режим санитарного контроля и санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования. По словам представителя АКОРТ в торговых сетях делают все возможное для предотвращения распространения коронавируса.
  • Причем многие торговые сети перевыполнили предписания властей. Так,  в магазинах «ВкусВилл» покупателям бесплатно раздают маски и перчатки, в «Азбуке Вкуса», «Перекрестке» и «О’кей» бесплатно можно получить только перчатки, а в торговых точках «Ленты» в кассовых зонах установлены бесплатные санитайзеры для всеобщего пользования. 
  • А вот приобрести самые дешевые маски, за исключением тех, которые выдаются бесплатно, покупатели могли в торговых залах Globus, дороже всего маски стоили в «Азбуке Вкуса». Самая низкая цена перчаток была зафиксирована в магазинах АТАК, а самая высокая цена на перчатки установлена в AB Daily.
  • Но не обошлось и без нарушений. В торговых залах сетей «Магнит» и «Лента» проверка не обнаружила объявлений о необходимости соблюдения масочного режима. Но в «Ленте» требования властей транслировались по громкой связи.
  • Как сообщили власти столицы, еще две недели назад масочный режим при походе в магазин не соблюдали порядка 30% покупателей. На прошлой неделе данная ситуация кардинально изменилась и количество нарушителей сократилось до 3%. Эксперты уверены, что ситуация с соблюдением масочного режима со временем будет только улучшаться. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
19:19, 25.05 1 0
Виктор:

Никому эти маски и перчатки! не нужны! Они абсолютно бесполезны. Никогда их не носил, не ношу и не собираюсь носить. Правда, из двух магазинов выгнали, ну так магазинов много.

Статьи

Польша получила свой процент. Транзит российского газа через Польшу почти прекратился

Польша получила свой процент. Транзит российского газа через Польшу почти прекратился
Экономика 3

Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене

Дешевого бензина не будет. Правительство сделало все, чтобы бензин не упал в цене
Экономика 2

Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян

Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян
Общество

США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия

США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия
Экономика 1

Узнай, страна

В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес

В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес

На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС

На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС

В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой

В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой

В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала

В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала

Новости дня

25 МАЙ, 19:32 Правительство не видит необходимости возобновлять выездной туризм Правительство не видит необходимости возобновлять выездной туризм
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 МАЙ, 18:57 Масочный режим могут продлить на один-два месяца Масочный режим могут продлить на один-два месяца
25 МАЙ, 16:49 В России введен запрет на ввоз топлива В России введен запрет на ввоз топлива
25 МАЙ, 16:39 Россияне отказываются оформлять ипотеку Россияне отказываются оформлять ипотеку
25 МАЙ, 15:57 В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха
25 МАЙ, 14:55 Мишустин просит не торопиться с поездками за границу Мишустин просит не торопиться с поездками за границу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 МАЙ, 11:56 В российских школах тестируют сервис для дистанционного обучения В российских школах тестируют сервис для дистанционного обучения

Узнай, страна!

25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
25 МАЙ, 13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
25 МАЙ, 13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
25 МАЙ, 12:23 В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал
22 МАЙ, 15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 МАЙ, 12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
22 МАЙ, 12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
22 МАЙ, 11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter