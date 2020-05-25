Россиян обязали носить маски и перчатки в магазинах. Как соблюдается масочный режим 1022 1 Общество img_copyright

Во многих регионах власти ввели обязательный масочный режим при нахождении в общественных местах. Все граждане обязаны носить не только маску, но и перчатки в том числе и при походе в магазин, причем продавцы могут отказать в обслуживании тем посетителям, которые отказываются от соблюдения правил. В Роскачестве решили выяснить, как торговые сети и покупатели соблюдают введенные ограничения.