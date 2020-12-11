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Россиян обрекли на бедность. Треть населения живет на 14 тыс. рублей в месяц
11 Декабря 2020 60 0 Экономика
Треть россиян совершенно точно определяют свой статус – бедные. Это показал свежий опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Интересно, что данные социологов соответствуют сведениям официальной статистики о доходах россиян. Согласно Росстату, 34,1% граждан получают до 14 тыс. руб. в месяц. Однако не все 33% опрошенных ФОМ респондентов всегда жили бедно. Большинство из них скатились за черту бедности в последние десять лет, когда политика России свернула резко в сторону от развития и процветания народа.
При Путине россияне стремительно беднеют
- Опрос ФОМ, выводы которого публикует «Интерфакс», выявил следующую картину: 33% россиян считают, что живут бедно. Всегда жили в бедности лишь 7% из опрошенных, скатились к нищенскому существованию за последние десять лет 12% россиян. Вместе с тем 20% россиян считают, что их личное благосостояние никак не изменится в ближайшие 3-5 лет. Из ловушки бедности надеются выбраться 16%.
- Резко обеднение россиян началось с вмешательства Владимира Путина в политический кризис на Украине и присоединения Крыма. С 2014 года доходы россиян обрушились на 10%, а в 2020 году они упали на 8,4% во втором квартале из-за отсутствия помощи в период карантина и на 4,2% в третьем квартале. Год закончится падением доходов на 4%. Итого с 2014 года россияне потеряли более 14% реальных располагаемых доходов.
- Тем не менее Россия остается преимущественно страной граждан со средним достатком – такими себя считают 64% россиян. Богатыми себя называют 1%. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляет 27 тыс. руб. Это доход 53,4% граждан. Еще 34,5% получают менее 19 тыс. руб., а 20,6% – до 14 тыс. руб. Более того, 13,5% живут на доходы ниже прожиточного минимума – 12392 руб.
- За чертой бедности в России находятся 19,9 млн человек. За один только квартал с «нерабочими месяцами» бедных стало на 1,3 млн больше. Однако число богатых в России не уменьшилось. Доходы от 100 тыс. руб. по-прежнему получают 3,1% граждан. Львиную долю среди них занимают чиновники, сотрудники госкорпорации и прочие так называемые государственные деятели.
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