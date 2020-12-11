Россиян обрекли на бедность. Треть населения живет на 14 тыс. рублей в месяц 60 0 Экономика

Треть россиян совершенно точно определяют свой статус – бедные. Это показал свежий опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Интересно, что данные социологов соответствуют сведениям официальной статистики о доходах россиян. Согласно Росстату, 34,1% граждан получают до 14 тыс. руб. в месяц. Однако не все 33% опрошенных ФОМ респондентов всегда жили бедно. Большинство из них скатились за черту бедности в последние десять лет, когда политика России свернула резко в сторону от развития и процветания народа.