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Молодежная политика сближает Азербайджан и Россию

24 Сентября 2020 312 0 Интервью и комментарии
Молодежная политика сближает Азербайджан и Россию

У дружбы России и Азербайджана не только долгое славное прошлое, но и внушающее уверенность и оптимизм будущее. Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: «Даже в сложный период пандемии COVID-19 наши страны объединяет множество активно реализуемых молодежных и образовательных проектов. Можно с уверенностью сказать, что будущее дружбы Азербайджана и России – в надежных руках энергичной и талантливой молодежи наших стран». Руководитель Центра РАД Наталия Красовская напоминает, что в прошлом году между Россией и Азербайджаном было подписано соглашение по молодежной политике, которое придаст этой сфере сотрудничества стран дополнительный импульс развития. Чего же уже удалось достигнуть, и какие мероприятия впереди?

Корни тесных и теплых отношений между Россией и Азербайджаном Наталия Красовская видит как в многолетней общей истории, так и в схожести менталитетов наших народов. «Мы были разделены постсоветской эпохой и сегодня живем в разных странах, но историческая память в нас все также сильна, а стратегическое партнерство России и Азербайджана строится не только на взаимовыгодных интересах, но и на основе взаимного уважения и принципах добрососедства», – уверена руководитель Центра РАД. Одними из общих для наших стран вызовов современности эксперт называет необходимость формирования у молодежи чувства патриотизма, сохранения в неискаженном виде памяти о совместной победе в Великой Отечественной войне. Мероприятиям этой направленности не помешал и коронавирус. Например, к Дню Победы был приурочен российско-азербайджанский телемост, донесший до молодых зрителей напутствие председателя Совета ветеранов Азербайджана. А недавно, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, во многих странах мира прошел «Диктант Победы». Проверили свои знания о Великой Отечественной войне и юные азербайджанцы, а также их родители, одновременно отдав дань уважения и русскому языку, на котором проводился диктант.

По мнению руководителя Центра РАД, неизменно уважительное отношение в Азербайджане к русскому языку значительно способствует тесному образовательному и культурному сотрудничеству с Россией. «Руководство Азербайджана традиционно поддерживает на государственном уровне изучение русского языка и литературы, которые являются связующим звеном и помогают укреплению гуманитарных связей между нашими странами», – убеждена Наталия Красовская.

Интерес к русскому языку у молодых азербайджанцев, не заставших советскую эпоху, Наталия Красовская объясняет тем, что русский, без сомнения, – один из языков межнационального общения в современном мире. «Русский язык дает молодежи возможность выстраивать более успешную карьеру и ощущать себя свободней в путешествиях по миру», – отмечает она.

В широких перспективах, которые открывает образование на русском языке, эксперт видит и причину популярности в Азербайджане Бакинского славянского университета, а также филиалов российских вузов: МГУ и Сеченовского медицинского университета. Ожидается и открытие в Баку филиала МГИМО, который традиционно популярен у азербайджанцев – в разное время там обучались лидеры нации: и Гейдар Алиевич Алиев, и Ильхам Гейдарович Алиев. Является выпускницей МГИМО и председатель Азербайджанской молодежной организации России Лейла-ханум Алиева. В содружестве с Дипломатической академией Азербайджана МГИМО реализует программу выпуска студентов с двойными дипломами, а его ректор Анатолий Торкунов недавно награжден азербайджанским Орденом Дружбы («Достлуг») за развитие партнерских связей наших стран.

По словам Наталии Красовской, у молодежи Азербайджана пользуются популярностью многие российские вузы. В том числе и потому, что студенты из Азербайджана получают от руководства вузов моральную поддержку и помощь, призванную облегчить им адаптацию к российским реалиям. «Все это способствует выстраиванию дружеских контактов и борьбе с существующими стереотипами, – замечает Наталия Красовская. – В дальнейшем молодые азербайджанцы отлично встраиваются в российскую действительность и активно участвуют в жизни общества. Мне известно, что в борьбе с пандемией многие азербайджанские студенты-медики безвозмездно помогали российским врачам, героически работая в «красной зоне».

Азербайджанцы вместе с россиянами не только в общих испытаниях, но и щедро делятся своей яркой культурой в праздники. Так, например, в День России участники «Объединения русско-азербайджанской молодежи» в Новосибирске поддержали всероссийскую акцию «Испеки пирог и скажи спасибо», приготовив медикам подарки с традиционными азербайджанскими сладостями и чаем.

У молодежного взаимодействия наших стран самые широкие горизонты: этому способствует и подписанное недавно российско-азербайджанское соглашение по молодежной политике, и множество уже отлаженных механизмов и площадок. Так, например, традиционно помогает молодежи наших стран налаживать личные и деловые контакты Российско-азербайджанский международный молодежный форум, ориентированный на лидеров молодежных общественных организаций. Напомним также, что на 2020 год запланировано и проведение Дней культуры Азербайджана в России, и Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, главной страной-гостем которого станет именно Азербайджан. «Коронавирус приходит и уходит, но жизнь продолжается, а стремление наших народов к сближению и выстраиванию дружеских связей неизменно, и никаким пандемиям этого процесса не остановить», – заключает Наталия Красовская.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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