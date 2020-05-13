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Россия завалит мир зерном. Засуха и коронавирус не помешают
13 Мая 2020 934 0 Экономика
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В 2020 году Россия не достигнет собственного рекорда в 85 млн тонн зерна, но произведет 77 млн. Это позволит стране остаться лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, вопреки возможной засухе и пандемии коронавируса. С таким прогнозом выступило Министерство сельского хозяйства США (USDA).
Зерна хватит всем
- Россия в сезоне 2020/21 года соберет второй по объему урожай после 2015 года, сообщает Минсельхоз США. Ожидается урожай на уровне 77 млн тонн пшеницы, который не дотянет до рекорда 2017 года, когда удалось собрать 85,1 млн тонн. Но все равно это будет второй по объему результат за последние пять лет.
- Таким образом, Россия может выйти в тройку крупнейших производителей пшеницы. Первым, скорее всего, будет Китай с его 135 млн тонн, второй – Индия с 103 млн тонн. Однако по экспорту Россия может обойти их всех и отправить на внешние рынки 35 млн тонн. Евросоюз, к примеру, поставит другим странам 28,5 млн тонн, а Канада – 24,5 млн тонн.
- Россия также может собрать 39,4 млн тонн кормовых зерновых культур и экспортировать 8,2 млн тонн.
- В Минсельхозе ранее надеялись собрать урожай не меньше, чем в 2019 году, когда он составил 74,4 млн тонн. В апреле Минсельхоз установил квоту на вывоз зерна на уровне 7 млн тонн до 30 июля из-за опасений засухи. Это помогло стабилизировать цены на зерно внутри страны. От российского зерна зависят многие страны, в том числе арабского востока, где в 2010 году из-за проблем с урожаем в России разгорелась арабская весна.
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