Россия завалит мир зерном. Засуха и коронавирус не помешают 934 0 Экономика img_copyright

В 2020 году Россия не достигнет собственного рекорда в 85 млн тонн зерна, но произведет 77 млн. Это позволит стране остаться лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, вопреки возможной засухе и пандемии коронавируса. С таким прогнозом выступило Министерство сельского хозяйства США (USDA).