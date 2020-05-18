Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии 718 0 Экономика img_copyright

До 22 мая российское правительство должно запретить ввоз в Россию санкционных продуктов из Белоруссии. Формальным поводом для ужесточения контрольного режима стали поставки дешевых польских грибов. Однако отношения Москвы и Минска далеки от идеальных начиная с января 2020 года, когда Россия принуждала страну к интеграции и ограничивала снабжение нефтью. После обвала цен на нефть Минск нашел альтернативных поставщиков, а в июне ожидает первой поставки нефти из США. Не исключено, что своеобразным ответом на эту новость станет удар России по польско-белорусским шампиньонам.