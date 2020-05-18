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Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии

18 Мая 2020 718 0 Экономика
Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии
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До 22 мая российское правительство должно запретить ввоз в Россию санкционных продуктов из Белоруссии. Формальным поводом для ужесточения контрольного режима стали поставки дешевых польских грибов. Однако отношения Москвы и Минска далеки от идеальных начиная с января 2020 года, когда Россия принуждала страну к интеграции и ограничивала снабжение нефтью. После обвала цен на нефть Минск нашел альтернативных поставщиков, а в июне ожидает первой поставки нефти из США. Не исключено, что своеобразным ответом на эту новость станет удар России по польско-белорусским шампиньонам.

Грибы всему виной

  • Российские власти не позволят впредь зарабатывать Белоруссии на поставках санкционных товаров в Россию. До недавнего времени Москва закрывала на это глаза, но демонстрация чрезмерной независимости со стороны Минска и налаживание поставок нефти из Саудовской Аравии и США не могут остаться без ответа.
  • Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала у Минсельхоза и Россельхознадзора «исключить ситуацию поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Речь идет о качественных европейских продовольственных продуктах, которые президент Путин запретил поставлять в Россию в ответ на секторальные санкции против России. Взамен европейскому качеству была объявлена программа импортозамещения, закончившаяся повсеместным использованием пальмового масла, сокращением ассортимента, высокой инфляцией и ухудшением рациона питания россиян.
  • Белоруссия до сих пор была единственной страной, которая занималась перетаможкой европейских продуктов и поставляла их по низкой цене на российский рынок. Российские производители жаловались, что не могут конкурировать с качественным продуктом. Так, например, очередной виток дискуссии о необходимости ввести запрет на поставки из Белоруссии формально произошел из-за польских грибов. Крупная российская агрофирма пожаловалась в Совет Федерации на то, что Белоруссия стала ввозить больше шампиньонов по ценам «ниже себестоимости российского производства». Чтобы россияне не имели доступа к дешевому продукту, его попросили запретить.
  • Низкие цены на грибы обусловлены падающим спросом на них как в Польше и Белоруссии, так и в России. Польша производит большой объем шампиньонов, а Белоруссия поставляет почти весь объем собственного производства. Поэтому Минск можно заподозрить в реэкспорте. В 2019 году Минск поставил 21 тыс. тонн грибов на российских рынок.
  • Россия уже ограничивала поставки белорусских грибов в 2018 году. Также в 2019 году Россельхознадзор временно ограничивал поставки яблок и груш из Белоруссии.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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