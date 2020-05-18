Капитал страны
ENGLISH
18 МАЙ, 11:27 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии
18 Мая 2020 718 0 Экономика
img_copyright
До 22 мая российское правительство должно запретить ввоз в Россию санкционных продуктов из Белоруссии. Формальным поводом для ужесточения контрольного режима стали поставки дешевых польских грибов. Однако отношения Москвы и Минска далеки от идеальных начиная с января 2020 года, когда Россия принуждала страну к интеграции и ограничивала снабжение нефтью. После обвала цен на нефть Минск нашел альтернативных поставщиков, а в июне ожидает первой поставки нефти из США. Не исключено, что своеобразным ответом на эту новость станет удар России по польско-белорусским шампиньонам.
Грибы всему виной
- Российские власти не позволят впредь зарабатывать Белоруссии на поставках санкционных товаров в Россию. До недавнего времени Москва закрывала на это глаза, но демонстрация чрезмерной независимости со стороны Минска и налаживание поставок нефти из Саудовской Аравии и США не могут остаться без ответа.
- Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала у Минсельхоза и Россельхознадзора «исключить ситуацию поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Речь идет о качественных европейских продовольственных продуктах, которые президент Путин запретил поставлять в Россию в ответ на секторальные санкции против России. Взамен европейскому качеству была объявлена программа импортозамещения, закончившаяся повсеместным использованием пальмового масла, сокращением ассортимента, высокой инфляцией и ухудшением рациона питания россиян.
- Белоруссия до сих пор была единственной страной, которая занималась перетаможкой европейских продуктов и поставляла их по низкой цене на российский рынок. Российские производители жаловались, что не могут конкурировать с качественным продуктом. Так, например, очередной виток дискуссии о необходимости ввести запрет на поставки из Белоруссии формально произошел из-за польских грибов. Крупная российская агрофирма пожаловалась в Совет Федерации на то, что Белоруссия стала ввозить больше шампиньонов по ценам «ниже себестоимости российского производства». Чтобы россияне не имели доступа к дешевому продукту, его попросили запретить.
- Низкие цены на грибы обусловлены падающим спросом на них как в Польше и Белоруссии, так и в России. Польша производит большой объем шампиньонов, а Белоруссия поставляет почти весь объем собственного производства. Поэтому Минск можно заподозрить в реэкспорте. В 2019 году Минск поставил 21 тыс. тонн грибов на российских рынок.
- Россия уже ограничивала поставки белорусских грибов в 2018 году. Также в 2019 году Россельхознадзор временно ограничивал поставки яблок и груш из Белоруссии.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
17 МАЙ, 23:16 В столице за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
15 МАЙ, 18:46 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?
15 МАЙ, 15:24 На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID
15 МАЙ, 13:58 В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей
14 МАЙ, 17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
14 МАЙ, 15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
14 МАЙ, 13:21 В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
Написать комментарий