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Россия выдаст кредитов на 1 млрд евро, чтобы продать самолеты в Африку и на Ближний Восток

22 Июля 2021 473 3 Экономика
Россия выдаст кредитов на 1 млрд евро, чтобы продать самолеты в Африку и на Ближний Восток

Россия заключила 13 экспортных контрактов на поставку самолетов Су-30СМЭ, вертолетов Ми-35М и Ми-17В5 на общую сумму 1 млрд евро. Технику закупят страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для покупки они возьмут кредиты в российских банках. Подобная схема продажи военной техники используется «Рособоронэкспортом».

Самолеты полетят к покупателям на крыльях российских кредитов

  • Компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав госкорпорации «Ростех», заключила 13 экспортных контрактов на продажу отечественной военной техники. Общая сумма контрактов составляет 1 млрд евро, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Александра Михеева.
  • Заказчики из стран Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона получат самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5. Кроме этого им предоставят радиолокационные станции «Противник-ГЕ», переносный зенитный ракетный комплекс «Верба» и современные авиационные средства поражения.
  • Покупателям российской военной техники будет предложена отработанная схема: российские банки предоставят кредиты на покупку, а «Рособоронэкспорт» поставит технику. Михеев пояснил «Интерфаксу», что страны, которые заключили межправительственные соглашения с Россией, могут рассчитывать на государственные кредиты.
  • По словам главы «Рособоронэкспорта», подобная схема используется для поставок авиационной техники. Сама компания находится под санкциями США и ей запрещены расчеты в долларах, поэтому сумма контрактов называется в евро.

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  • После 2015 года, когда начали действовать санкции, объем экспорта российского оружия упал на 22% по сравнению с 2011-15 годами, подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира. Однако Россия по-прежнему находится на втором месте в мире по объему экспорта оружия и занимает долю около 20% на мировом рынке.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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П
16:01 0 0
Пюрвя:

А потом эти кредиты ввиду невозможности по ним рассчитаться, простим. Как не раз уже бывало. Бизнес по русски.

В
15:20 0 0
валерий анатольевич милешин:

Давайте лучше будем сдавать в аренду вместе с пилотом.

М
15:16 1 0
мишутка...:

А потом всё радостно простим, деньги на ветер, откаты в карманы, как обычно...

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