Россия выдаст кредитов на 1 млрд евро, чтобы продать самолеты в Африку и на Ближний Восток
22 Июля 2021 473 3 Экономика
Россия заключила 13 экспортных контрактов на поставку самолетов Су-30СМЭ, вертолетов Ми-35М и Ми-17В5 на общую сумму 1 млрд евро. Технику закупят страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для покупки они возьмут кредиты в российских банках. Подобная схема продажи военной техники используется «Рособоронэкспортом».
Самолеты полетят к покупателям на крыльях российских кредитов
- Компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав госкорпорации «Ростех», заключила 13 экспортных контрактов на продажу отечественной военной техники. Общая сумма контрактов составляет 1 млрд евро, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Александра Михеева.
- Заказчики из стран Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона получат самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5. Кроме этого им предоставят радиолокационные станции «Противник-ГЕ», переносный зенитный ракетный комплекс «Верба» и современные авиационные средства поражения.
- Покупателям российской военной техники будет предложена отработанная схема: российские банки предоставят кредиты на покупку, а «Рособоронэкспорт» поставит технику. Михеев пояснил «Интерфаксу», что страны, которые заключили межправительственные соглашения с Россией, могут рассчитывать на государственные кредиты.
- По словам главы «Рособоронэкспорта», подобная схема используется для поставок авиационной техники. Сама компания находится под санкциями США и ей запрещены расчеты в долларах, поэтому сумма контрактов называется в евро.
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- После 2015 года, когда начали действовать санкции, объем экспорта российского оружия упал на 22% по сравнению с 2011-15 годами, подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира. Однако Россия по-прежнему находится на втором месте в мире по объему экспорта оружия и занимает долю около 20% на мировом рынке.
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А потом эти кредиты ввиду невозможности по ним рассчитаться, простим. Как не раз уже бывало. Бизнес по русски.
Давайте лучше будем сдавать в аренду вместе с пилотом.
А потом всё радостно простим, деньги на ветер, откаты в карманы, как обычно...