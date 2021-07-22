Россия выдаст кредитов на 1 млрд евро, чтобы продать самолеты в Африку и на Ближний Восток 473 3 Экономика

Россия заключила 13 экспортных контрактов на поставку самолетов Су-30СМЭ, вертолетов Ми-35М и Ми-17В5 на общую сумму 1 млрд евро. Технику закупят страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для покупки они возьмут кредиты в российских банках. Подобная схема продажи военной техники используется «Рособоронэкспортом».