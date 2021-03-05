Россия потеряла более 200 тысяч человек с начала пандемии COVID-19 238 0 События и факты

Официальное количество россиян, умерших от COVID-19 превысило 200 тыс. человек. Согласно статистике Росстата, число смертей снизилось на 17% в январе текущего года по сравнению с декабрем 2020-го, но осталось на высоком уровне – более 21 тысячи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России наблюдается один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом, а вакцинацию прошли более 2,5 млн россиян.