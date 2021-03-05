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Россия потеряла более 200 тысяч человек с начала пандемии COVID-19

5 Марта 2021 238 0 События и факты
Россия потеряла более 200 тысяч человек с начала пандемии COVID-19

Официальное количество россиян, умерших от COVID-19 превысило 200 тыс. человек. Согласно статистике Росстата, число смертей снизилось на 17% в январе текущего года по сравнению с декабрем 2020-го, но осталось на высоком уровне – более 21 тысячи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России наблюдается один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом, а вакцинацию прошли более 2,5 млн россиян.

Число потерь продолжает расти

  • С начала пандемии от коронавируса в России умерло более 200 тыс. человек. Об этом говорится в последнем отчете Росстата. В 2020 году число жертв новой инфекции составило 163 325 человек. В январе от коронавируса скончались 37 107 человек. Прямой причиной смерти COVID-19 стал у 21 511 больных.
  • Вместе с тем в январе число жертв пандемии снизилось впервые с августа. Количество летальных исходов упало на 17% по сравнению с декабрем 2020 года. Также отмечается, что у 4 781 человека COVID-19 был признан основной причиной смерти, но для подтверждения этого требуются дополнительные исследования.
  • При этом от сопутствующих заболеваний, усугубленных коронавирусом, в январе умерли 2 388 россиян. В декабре таковых было больше на 4,8% – 2 505. Кроме этого Росстат сообщает о 8 427 человек, у которых был диагностирован коронавирус, не повлиявший на смерть.
  • Согласно предварительным данным за февраль, смертность упала еще почти на 22%. Однако данные Росстата расходятся с данными федерального оперативного штаба. По его данным, с начала пандемии от коронавируса в России умерли 88 285 человек. Эта разница может быть связана с методикой подсчета, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

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  • По ее словам, заболеваемость COVID-19 в России сегодня находится на одном из самых низких показателей за последнее время – 7,5 человека на 100 тыс. В том числе этого удалось добиться за счет вакцинации. Как отметила Голикова, 2,5 млн россиян получили обе дозы вакцины «Спутник V», а 5 млн – первую дозу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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