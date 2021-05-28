Россия построит «Пакистанский поток». Стоимость проекта не называется
28 Мая 2021 155 2 Экономика
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительство нового газопровода, который уже получил название – «Пакистанский поток». Провести газовую магистраль из России в Пакистан собирались еще в середине 2010-х. К строительству газопровода должны были приступить в 2015 году, но из-за споров о цене и проблем с финансированием отложили начало реализации проекта.
Одним потоком больше
- У России станет на один поток больше. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ, Россия и Пакистан подписали соглашение о начале строительства газопровода «Пакистанский поток». Он протянется до портового города Карачи, где есть терминалы по приему сжиженного газа.
- По газопроводу Россия собирается поставлять 12,4 млрд кубометров газа. Часть этого объема будет поступать в Пакистан в виде СПГ. Соглашение о поставках между странами было подписано в 2017 году, однако в нем не были указаны объемы.
- «Пакистанский поток» до этого назывался «Север-Юг». Его должны были начать строить в 2015 году. Но не нашли денег на строительство и не смогли договориться о цене будущих поставок. Тогда от России соглашение подписывал министр энергетики Николай Шульгинов, а от Пакистана – посол Шафкат Али-Хан.
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- Тогда Шульгинов говорил, что газопровод поможет «пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность». За строительство проекта возьмется госкорпорация «Ростех». Во сколько обойдется этот проект России, Минэнерго не уточняет.
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Не успели перевести дух от "Северного потока-2",как власть вязалась в новую авантюру. Про газификацию России,как-то все дружно замолчали. Главное,что пожелание сказали.
очередное сырье и никаких технологий...