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Россия построит «Пакистанский поток». Стоимость проекта не называется

28 Мая 2021 155 2 Экономика

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительство нового газопровода, который уже получил название – «Пакистанский поток». Провести газовую магистраль из России в Пакистан собирались еще в середине 2010-х. К строительству газопровода должны были приступить в 2015 году, но из-за споров о цене и проблем с финансированием отложили начало реализации проекта.

Одним потоком больше

  • У России станет на один поток больше. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ, Россия и Пакистан подписали соглашение о начале строительства газопровода «Пакистанский поток». Он протянется до портового города Карачи, где есть терминалы по приему сжиженного газа.
  • По газопроводу Россия собирается поставлять 12,4 млрд кубометров газа. Часть этого объема будет поступать в Пакистан в виде СПГ. Соглашение о поставках между странами было подписано в 2017 году, однако в нем не были указаны объемы.
  • «Пакистанский поток» до этого назывался «Север-Юг». Его должны были начать строить в 2015 году. Но не нашли денег на строительство и не смогли договориться о цене будущих поставок. Тогда от России соглашение подписывал министр энергетики Николай Шульгинов, а от Пакистана – посол Шафкат Али-Хан.

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  • Тогда Шульгинов говорил, что газопровод поможет «пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность». За строительство проекта возьмется госкорпорация «Ростех». Во сколько обойдется этот проект России, Минэнерго не уточняет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:30 0 0
Вера:

Не успели перевести дух от "Северного потока-2",как власть вязалась в новую авантюру. Про газификацию России,как-то все дружно замолчали. Главное,что пожелание сказали.

И
18:14 0 0
И.И..:

очередное сырье и никаких технологий...

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