Россия построит «Пакистанский поток». Стоимость проекта не называется 155 2 Экономика

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительство нового газопровода, который уже получил название – «Пакистанский поток». Провести газовую магистраль из России в Пакистан собирались еще в середине 2010-х. К строительству газопровода должны были приступить в 2015 году, но из-за споров о цене и проблем с финансированием отложили начало реализации проекта.