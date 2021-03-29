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Россия попросила миллиард долларов помощи у банка БРИКС

29 Марта 2021 714 4 Экономика
Россия попросила миллиард долларов помощи у банка БРИКС

Правительство России обратилось в Новый банк развития (НБР) БРИКС за кредитом в размере 1 млрд долларов по программе экстренной помощи странам – членам банкам в борьбе с пандемией. Совет директоров НБР одобрил займ для России. В Минфине пообещали направить средства на «компенсацию» бюджетных расходов во время пандемии, сообщает ТАСС.

БРИКС поможет России кредитом на один миллиард

  • Новый банк развития (НБР) БРИКС выделит России 1 млрд долларов в рамках программы экстренной помощи странам – членам банка в борьбе с пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.
  • Всего у банка есть 10 млрд долларов, которые он может потратить на помощь. Бразилия, Индия, Китая, Россия и ЮАР запросили кредиты в связи с пандемией на сумму в 8 млрд долларов. На Индию, Китай и Бразилию пришлось по два кредита.
  • Минфин России приветствовал решение занять 1 млрд долларов и пообещал направить их на «компенсацию бюджетных расходов», которые пошли в прошлом году «на поддержку граждан в условиях эпидемии». В частности деньги пойдут на компенсацию «выплат стимулирующего характера медицинским работникам». Условия предоставления кредита в Минфине назвали «привлекательными», но не раскрыли процентную ставку и срок, на который выдается займ.

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  • НБР был учрежден странами БРИКС на VI саммите в Форталезе в июле 2014 года. Основная цель банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития стран – участниц. За счет высоких международных кредитных рейтингов на уровне «АА+» банк может привлекать недорогие средства на долгосрочный период.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:56 1 0
ХАЙЛОВ:

Единая Россия и путин списали за последние 20 лет долгов на 140 миллиардов долларов. а теперь еще и долг залезет ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ

18:14 0 0
гостья:

Растащат Белозерцевы и прочие..." Сколько ни дай- всё барыш."

16:07 0 0
имя:

Это какие такие траты в пандемию на такуюсуммку денег у наших правителей произошли? Прямой помощи гражданам оказано не было, жалкие пособия выделенные, ну максимум на 10 лярдов и то рублей . Мелкий бизнес особой помощи тоже не получил. ""В Минфине пообещали направить средства на «компенсацию» бюджетных расходов во время пандемии,""". В общем и компенсаия была не на такие аховые бабки, и пообещать направить и направить то две большие разницы. И что случилось с ФНБ????

13:50 2 0
Иван Григорьевич Корольков:

А что деньги которые лежали в народном достояние уже кончились ,ха-ха-ха

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