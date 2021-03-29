Россия попросила миллиард долларов помощи у банка БРИКС 714 4 Экономика

Правительство России обратилось в Новый банк развития (НБР) БРИКС за кредитом в размере 1 млрд долларов по программе экстренной помощи странам – членам банкам в борьбе с пандемией. Совет директоров НБР одобрил займ для России. В Минфине пообещали направить средства на «компенсацию» бюджетных расходов во время пандемии, сообщает ТАСС.