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Россия покинет МКС к 2025 году и построит «независимую» станцию за 6 млрд долларов

19 Апреля 2021 381 0 Политика

Россия должна «честно предупредить» партнеров по Международной космической станции о своем выходе из проекта к 2025 году. Об этом на закрытом совещании у президента Владимира Путина заявил вице-премьер Юрий Борисов. В «Роскосмосе» объяснили, что российские модули в сегменте МКС выработали свой ресурс и теряют воздух из-за трещин. К 2030 году власти намерены построить независимую космическую станцию стоимостью 5-6 млрд долларов, пишет «Интерфакс».

Независимость за миллиарды долларов

  • Россия выйдет из проекта Международной космической станции в связи с истечением договора и регулярными авариями в российском сегменте. Такое заявление на совещании у президента Владимира Путина 12 апреля сделал вице-премьер Юрий Борисов. Фрагмент этого совещания показал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
  • Партнеров по МКС – США, 14 стран ЕС, Японию, Канаду и других – надо «честно предупредить о выходе с МКС с 2025 года», сказал Борисов. Агентству ТАСС в аппарате чиновника пояснили, что технические неисправности случаются все чаще и руководство хочет избежать «любых рисков в случае аварийных ситуаций». Для этого «необходимо провести техническое обследование станции».
  • В «Роскосмосе» РИА Новости рассказали о выработке ресурса модулей в российском сегменте МКС. В госкорпорации обратили внимание на трещины, из-за которых отсеки теряют воздух. Космонавтам не удается найти отверстия и загерметизировать их. Руководитель полетов «Роскосмоса» Владимир Соловьев предупреждал ранее, что российский модуль на МКС скоро будет непригоден для присутствия на орбите России. К 2025 году он прогнозировал «лавинообразный выход из строя» элементов МКС.

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  • По данным Telegram-канала «Подъем», Россия планирует создать собственную Орбитальную служебную станцию (РОСС). Президент одобрил эту инициативу на совещании 12 апреля. Согласно информации «Интерфакса», строительство независимой станции обойдется в 5-6 млрд долларов. Предварительно она может быть завершена к 2030 году. На МКС при этом срок работы подойдет к концу в 2024 году, заявили в «Роскосмосе».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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