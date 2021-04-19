Россия покинет МКС к 2025 году и построит «независимую» станцию за 6 млрд долларов 381 0 Политика

Россия должна «честно предупредить» партнеров по Международной космической станции о своем выходе из проекта к 2025 году. Об этом на закрытом совещании у президента Владимира Путина заявил вице-премьер Юрий Борисов. В «Роскосмосе» объяснили, что российские модули в сегменте МКС выработали свой ресурс и теряют воздух из-за трещин. К 2030 году власти намерены построить независимую космическую станцию стоимостью 5-6 млрд долларов, пишет «Интерфакс».