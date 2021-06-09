Россия готова заменить SWIFT китайским аналогом. Китай к российской системе не присоединился
9 Июня 2021 307 0 Экономика
Отключение России от системы межбанковского обмена информацией SWIFT «маловероятно», заверяют в Центробанке, но тем не менее готовятся к ужесточению санкций США и ЕС. В связи с этим Центробанк решил подключиться к китайскому аналогу SWIFT – China International Payments System (CIPS). До этого ЦБ попытался привлечь китайские банки в российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), но за несколько лет на нее перешел только один китайский банк.
Успешно присоединились к Китаю
- Центробанк России успешно протестировал возможность подключения к китайскому аналогу SWIFT – CIPS. Контакт будет осуществляться через российскую Систему передачи финансовых сообщений, которая готовилась на замену SWIFT. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс».
- «Мы уже сделали интеграцию, протестировали, и это работает», – заявила Скоробогатова. По ее словам, Россия и Китай должны больше ориентировать свои банки на использование этого «шлюза» между двумя системами.
- ЦБ разработал СПФС после присоединения Крыма в 2014 году и угрозы санкций. Европарламент обсуждал отключение России от SWIFT в связи со сбитым Boeing MH-17 над Донбассом. Российская система заработала в 2016 году, а на следующий год президент Владимир Путин разрешил подключать к системе иностранных участников.
- Однако к системе присоединилось небольшое количество иностранных банков и всего один китайский – «Бэнк оф Чайна». Кроме этого в системе есть по одному банку из Турции, Франции, Швеции и Японии. ЦБ просил правительство расширить число участников – для этого нужна политическая воля, убеждена Скоробогатова.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- «Нам нужны другие министерства и ведомства: МИД, Минэк, Минфин. Потому что это всегда межправительственное соглашение», – говорила первый зампред ЦБ. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в Китай в марте 2021 года предлагал китайским партнерам вместе отказаться от SWIFT и доллара, но не нашел поддержки.
Написать комментарий