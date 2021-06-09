Россия готова заменить SWIFT китайским аналогом. Китай к российской системе не присоединился 307 0 Экономика

Отключение России от системы межбанковского обмена информацией SWIFT «маловероятно», заверяют в Центробанке, но тем не менее готовятся к ужесточению санкций США и ЕС. В связи с этим Центробанк решил подключиться к китайскому аналогу SWIFT – China International Payments System (CIPS). До этого ЦБ попытался привлечь китайские банки в российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), но за несколько лет на нее перешел только один китайский банк.