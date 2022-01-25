Россия по уровню коррупции оказалась в Африке 819 3 Экономика

В 2021 году Россия заняла 136-е место из 180-ти возможных в рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International (включена в реестр НКО-иноагентов). Оценка уровня коррупции в России оказалась хуже, чем в Азербайджане, Боливии и Кении. Россия расположилась рядом с Анголой, Либерией и Мали.