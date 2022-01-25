Россия по уровню коррупции оказалась в Африке
25 Января 2022 819 3 Экономика
В 2021 году Россия заняла 136-е место из 180-ти возможных в рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International (включена в реестр НКО-иноагентов). Оценка уровня коррупции в России оказалась хуже, чем в Азербайджане, Боливии и Кении. Россия расположилась рядом с Анголой, Либерией и Мали.
Коррупция как в Африке
- Россия по уровню восприятия коррупции находится в конце списка стран – из 180 возможных позиций страна занимает 136-ю строчку. Это следует из исследования «Индекса восприятия коррупции» 2021 года от международной организации Transparency International (включена в реестр НКО-иноагентов).
- Оценка коррупции в России за год не изменилась, но на фоне других государств, успешно борющихся с проблемой, страна потеряла позиции. Так, например, в прошлом году с коррупцией в России все обстояло гораздо хуже, чем в Кении, Боливии и Азербайджане.
- Индекс восприятия коррупции рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 – это самый высокий уровень коррупции, а 100 – самый низкий. У России – 29 баллов, что означает «очень высокий уровень восприятия коррупции». При этом за год показатель вырос – в 2020 году он равнялся 30 баллам.
- У Азербайджана, напротив, в 2021 году индекс уменьшился до 30 баллов, так же как и у других, близких по позиции в рейтинге к России, стран – у Габона он сократился до 31 балла, а у Малави – до 35. Поэтому новыми соседями России по рейтингу стали африканские страны Ангола, Либерия и Мали.
- На постсоветском пространстве сильнее, чем в России коррупция только в Узбекистане (28 баллов) и Таджикистане (25 баллов). Менее коррумпированными считаются Белоруссия (41 балл), Армения (49 баллов), Грузия (55 баллов) и Казахстан (37). Россию по успешности борьбы с коррупцией обходит даже Украина – 32 балла.
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- Недосягаемый уровень для России в 2021 году показали Дания, Новая Зеландия и Финляндия, у которых по 88 баллов и первое место в списке стран. Также наименее коррумпированными считаются Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Люксембург и Германия. Среди самых коррумпированных стран мира много «партнеров» России – это Южный Судан, Сирия, Сомали, Венесуэла, Йемен, Северная Корея и Афганистан.
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Опять вранье: уровень коррупции в России по масштабам беспрецендентный во всем мире.
Ничему уже не удивляюсь,понимаю одно: нет в России человека,для которого интересы государства и народа стояли на первом месте.
Очередное достижение? Или прорыв? Или стабильность? Где бравые пропагандисты? Кто же мне расскажет что я должен думать об этой новости? Быстрее, быстрее, скорее навалите мне в уши и заставьте меня гордиться победой другого государства в войне. Заставьте меня быть максимально патриотичным, не размышляя о смысле патриотизма. Срочно!