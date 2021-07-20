Россия перебросила танки к границе Афганистана 494 2 Политика

Россия направила танки с 201-ой военной базы в Таджикистане к границам Афганистана. Танки преодолели 200 км с полигона «Ляура» на полигон «Харб-Майдон» для участия в учениях, которые пройдут 5-10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Целью учений объявлена отработка ведения боевых действий для разгрома «отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства». Об учениях стало известно после того, как в Дохе провалились мирные переговоры между талибами и официальным афганским правительством.