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Россия перебросила танки к границе Афганистана

20 Июля 2021 494 2 Политика
Россия перебросила танки к границе Афганистана

Россия направила танки с 201-ой военной базы в Таджикистане к границам Афганистана. Танки преодолели 200 км с полигона «Ляура» на полигон «Харб-Майдон» для участия в учениях, которые пройдут 5-10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Целью учений объявлена отработка ведения боевых действий для разгрома «отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства». Об учениях стало известно после того, как в Дохе провалились мирные переговоры между талибами и официальным афганским правительством.

Российские танки у афганской границы

  • Россия объявила о переброске танков к границе с Афганистаном. По информации «Интерфакса», танки 201-ой военной базы в Таджикистане преодолели 200 км, чтобы добраться до полигона «Харб-Майдон», где будут участвовать в учениях 5-10 августа. Также в учениях примут участие Таджикистан и Узбекистан.
  • По пути к пункту назначения танки отработали боевую охрану колонн, преодоление условно зараженных участков местности, условные удары авиации и нападение диверсионно-разведывательных групп. Уже на месте экипажи танков занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий. В частности, маскируют технику и готовят огневые позиции с командным пунктом.
  • В рамках учений танки должны подготовиться к «разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Также на полигон стягиваются мобильные группы радиоэлектронной борьбы, войска радиационной, химической и биологической защиты.
  • Переброска войск произошла после сообщения о провале переговоров между талибами и афганским правительством в Дохе. Делегации не смогли договориться о прекращении огня на период курбан-байрама, а также об освобождении пленных. Талибы утверждают, что контролируют 85% территории Афганистана. По данным CNN, они ускоренно захватывают новые территории. Американские военные допускают, что они перекроют поставки импорта афганскому правительству и добьются полного контроля над страной.

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  • Талибы уже вышли к границе Таджикистана и взяли под контроль КПП на реке Пяндж. После этого «Талибан» посетил 8 июля с визитом Москву и попросил российских дипломатов помочь в снятии санкций ООН против них. Российские власти напомнили, что они выступают против исламского эмирата в Афганистане. «И они согласились: «Да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством (этот вопрос)», – пересказал позицию талибов директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Отправить комментарий
И
15:57 0 0
И.И..:

БТТ в горах и предгорьях-не эффективна. ПТРК делают из нее металолом даже не будучи засвеченными. йемен, афганистан, сирия , карабах-тому уроки.

В
15:54 0 0
Вера:

Власть должна знать,что если опять пойдут гробы с Афгана,с рук это ей не сойдёт.

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