Россия отмечает 60 лет со дня полета Гагарина в космос

Шестьдесят лет назад в понедельник 27-летний российский летчик-испытатель Юрий Гагарин в капсуле Восток в Средней Азии вылетел на орбиту на пусковой установке советской ядерной ракеты, став первым человеком, отправившимся в космос. 12 апреля в России отмечается День космонавтики, приуроченный к годовщине исторического запуска Гагарина в космос.

Полет Гагарина начался со старта с советского космодрома космодром Байконур. Запуск с космодрома происходил тайно. О расписании миссии знала лишь относительно небольшая группа советских правительственных чиновников, инженеров и стартовая команда.

Гагарин забрался в свою капсулу «Восток-1» на вершине ракеты «Восток» на Байконуре. Ракета «Восток», сжигающая в качестве топлива керосин высокой степени очистки, выстрелила со своей стартовой площадки в 9:07 по московскому времени 12 апреля 1961 года.

«Поехали!» Гагарин радуется при взлете.

В течение 10 минут Гагарин находился на околоземной орбите в пределах своего одноместного космического корабля. Он облетел Землю, достигнув максимальной высоты в 327 километров, прежде чем автоматическая система управления полетом капсулы «Восток» запустила ретро-ракеты, позволяющие космическому кораблю снова погрузиться в атмосферу. У Гагарина был конверт с кодом для разблокировки ручного управления капсулой «Восток» в случае необходимости.

Гагарин выпрыгнул из капсулы - как и планировалось - на высоте около 7 километров, когда она спускалась к посадке. Космонавт и космический корабль приземлились на парашютах в сельской местности на юге России, совершив 108-минутный полет.

Спустя шестьдесят лет космические экипажи, запускаемые с Байконура, все еще следуют некоторым традициям, заложенным Гагариным. Как и Гагарин, современные космонавты и астронавты сажают деревья возле космодрома и делают предполетные стрижки в помещениях экипажа возле космодрома. Также они часто пьют шампанское в день запуска.

Гагарин остается почти мифической фигурой в русской космонавтике. Члены экипажа готовятся к запуску на Международную космическую станцию возлагают цветы к могиле Гагарина у Кремлевской стены в Москве и совершают паломничество в кабинет Гагарина в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Они также посещают кабину, в которой Гагарин спал ночью перед своим полетом 1961 года.

Гагарин погиб в авиакатастрофе в 1968 году. Ему было 34 года.

Именем советского героя названы основные объекты космической программы России. В его честь назван Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где готовятся экипажи к космическим полетам. Стартовая площадка на Байконуре, откуда взлетела капсула «Восток-1», получила название «Старт Гагарина», пишет SpaceflightNow.