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Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду
11 Июня 2020 801 0 Экономика
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Сирия погрузилась в валютный кризис в начале июня из-за новых санкций США и кризиса в Ливане. Американские санкции вступают в силу 17 июня и запрещают любые сделки, которые можно расценить как помощь Башару Асаду, в том числе инвестиции в реконструкцию страны. С другой стороны, Ливан, банки которого обслуживают платежи в Сирию, объявил дефолт по еврооблигациям на сумму 1,2 млрд долларов и столкнулся с финансовым кризисом.
Асад обрекает на голод и нищету
- Российские структуры отказываются от денежной помощи режиму Башара Асада в ожидании санкций США, пишет Reuters. Американский Caesar Act начнет действовать 17 июня и запретит всем инвесторам любые вложения и денежные переводы в Сирию. Поскольку переводы денег в Сирию занимают от 2 до 3 недель, в начале июня иностранная валюта в страну почти не поступает, говорит старший научный сотрудник Chatham House Заки Мехчи. Не рискуют даже дружественные режиму Асада страны, такие как Россия.
- На этом фоне сирийский фунт пробивает дно: 4 июня доллар стоил 2000 фунтов, 9 июня – больше 3000, а 10 июня – уже 3500 фунтов. Девальвация составила 75% за неделю, а с начала года – 250%. За 9 лет гражданской войны сирийский фунт обесценился в 83 раза.
- По словам валютных дилеров, почти все компании приостановили любые транзакции с Сирией и скудный поток валюты в экономику иссяк. Между тем резко вырос спрос на валюту среди населения, которое стремится скупать доллары, чтобы сохранить сбережения.
- Масла в огонь подлил Ливан – страна объявила дефолт по еврооблигациям на 1,2 млрд долларов. Поэтому банки соседней страны не могут обслуживать денежные потоки в Сирию.
- Центробанк Сирии во всем винит «спекулянтов». Инфляция в стране разогналась до 11,5% в месяц, говорит директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Сандра Мэки. Это еще не гиперинфляция, которой считают рост цен на 50% в месяц, но Сирия движется к этому. В любом случае происходящее в Сирии – катастрофа для ее жителей, которые в подавляющем большинстве живут за чертой бедности. Страна импортирует базовые продукты питания – рис, макароны и чечевицу. Из-за роста цен население Сирии ожидает голод и нищета.
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