Россия отказала Сирии в деньгах. Санкции США перекрыли денежную помощь Асаду 801 0 Экономика img_copyright

Сирия погрузилась в валютный кризис в начале июня из-за новых санкций США и кризиса в Ливане. Американские санкции вступают в силу 17 июня и запрещают любые сделки, которые можно расценить как помощь Башару Асаду, в том числе инвестиции в реконструкцию страны. С другой стороны, Ливан, банки которого обслуживают платежи в Сирию, объявил дефолт по еврооблигациям на сумму 1,2 млрд долларов и столкнулся с финансовым кризисом.