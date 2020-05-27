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Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей
27 Мая 2020 302 0 Экономика
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Розничные продажи в России по итогам «нерабочего» апреля рухнули на 23,4% год к году, сообщил Росстат. Для сравнения: в Китае этот показатель составил в феврале 20,5%, в Евросоюзе в марте – 9,2%, а в США в апреле – 21,6%. Глубже России не падал никто. Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает: «Эффект от карантинных мер оказался более чем значительным».
Власти кинули россиян
- Первые экономические итоги апреля показали – российская экономика пережила беспрецедентный провал. Порядка 20% предприятий оказались закрыты, а большинство граждан, несмотря на требование властей оплатить нерабочие дни, потеряли доходы. Россия вышла в лидеры по сжатию потребительского спроса на товары и услуги. Не в последнюю очередь потому, что государство отказалось помогать гражданам. Брошенные правительством и президентом, люди вынуждено сокращали расходы даже на еду.
- Объем розничных продаж обвалился на 23,4% год к году и на 28,5% по отношению к марту. Данные Росстата оказались хуже самых пессимистических прогнозов экономистов, ждавших падения на уровне 17,7%.
- Продажи продовольственных товаров упали на 9,3%, непродовольственная розница – на 23,4%, а сектор услуг просел на 38%. Ничего подобного не было ни в Китае, ни в Евросоюзе, ни в США. Потому что везде власти оказывали прямую финансовую помощь населению. В России же правительство удивилось, по признанию министра труда Котякова, ажиотажному спросу на 10 тыс. на ребенка, которые Путин пообещал выплатить в июне.
- Сильнее всего от карантина, введенного Путиным, пострадали бедные. Поскольку за время «нерабочих» месяцев богатые россияне увеличили размеры рублевых депозитов в банках на 10%, а миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов.
- Некоторые аналитики прогнозируют, что падение розничной торговли продолжится в мае и июне – оно составит 19% и 17% соответственно. Это означает, что тысячи малых и средних предприятий обанкротятся и миллионы останутся без работы. Уже сейчас Росстат фиксирует лукавую статистику: 4,3 млн реально безработных при 1,3 млн зарегистрированных. Между тем в Минтруда прогнозируют 5-6 млн безработных во втором квартале, а в профсоюзах говорят о 8-10 млн. В действительности многие россияне оказались в неоплачиваемом отпуске, не имеют дохода, но и статуса безработного не получили.
- Несмотря на страшную перспективу, малый бизнес и граждане не получат поддержки от властей: в новом плане восстановления российской экономики на 8 трлн руб. на это траты не предусмотрены, пишут «Ведомости». Бизнесу разрешат банкротиться по упрощенной процедуре, а основные средства вольют в госкомпании и сырьевые монополии, доказавшие свою неэффективность и бесперспективность для будущего России.
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