Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей 302 0 Экономика img_copyright

Розничные продажи в России по итогам «нерабочего» апреля рухнули на 23,4% год к году, сообщил Росстат. Для сравнения: в Китае этот показатель составил в феврале 20,5%, в Евросоюзе в марте – 9,2%, а в США в апреле – 21,6%. Глубже России не падал никто. Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает: «Эффект от карантинных мер оказался более чем значительным».