Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАЙ, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

27 МАЙ, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей

27 Мая 2020 302 0 Экономика
Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей
img_copyright

Розничные продажи в России по итогам «нерабочего» апреля рухнули на 23,4% год к году, сообщил Росстат. Для сравнения: в Китае этот показатель составил в феврале 20,5%, в Евросоюзе в марте – 9,2%, а в США в апреле – 21,6%. Глубже России не падал никто. Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает: «Эффект от карантинных мер оказался более чем значительным».

Власти кинули россиян

  • Первые экономические итоги апреля показали – российская экономика пережила беспрецедентный провал. Порядка 20% предприятий оказались закрыты, а большинство граждан, несмотря на требование властей оплатить нерабочие дни, потеряли доходы. Россия вышла в лидеры по сжатию потребительского спроса на товары и услуги. Не в последнюю очередь потому, что государство отказалось помогать гражданам. Брошенные правительством и президентом, люди вынуждено сокращали расходы даже на еду.
  • Объем розничных продаж обвалился на 23,4% год к году и на 28,5% по отношению к марту. Данные Росстата оказались хуже самых пессимистических прогнозов экономистов, ждавших падения на уровне 17,7%.
  • Продажи продовольственных товаров упали на 9,3%, непродовольственная розница – на 23,4%, а сектор услуг просел на 38%. Ничего подобного не было ни в Китае, ни в Евросоюзе, ни в США. Потому что везде власти оказывали прямую финансовую помощь населению. В России же правительство удивилось, по признанию министра труда Котякова, ажиотажному спросу на 10 тыс. на ребенка, которые Путин пообещал выплатить в июне.
  • Сильнее всего от карантина, введенного Путиным, пострадали бедные. Поскольку за время «нерабочих» месяцев богатые россияне увеличили размеры рублевых депозитов в банках на 10%, а миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов.
  • Некоторые аналитики прогнозируют, что падение розничной торговли продолжится в мае и июне – оно составит 19% и 17% соответственно. Это означает, что тысячи малых и средних предприятий обанкротятся и миллионы останутся без работы. Уже сейчас Росстат фиксирует лукавую статистику: 4,3 млн реально безработных при 1,3 млн зарегистрированных. Между тем в Минтруда прогнозируют 5-6 млн безработных во втором квартале, а в профсоюзах говорят о 8-10 млн. В действительности многие россияне оказались в неоплачиваемом отпуске, не имеют дохода, но и статуса безработного не получили.
  • Несмотря на страшную перспективу, малый бизнес и граждане не получат поддержки от властей: в новом плане восстановления российской экономики на 8 трлн руб. на это траты не предусмотрены, пишут «Ведомости». Бизнесу разрешат банкротиться по упрощенной процедуре, а основные средства вольют в госкомпании и сырьевые монополии, доказавшие свою неэффективность и бесперспективность для будущего России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя

Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя
Общество

Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы»

Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы»
Экономика 1

Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами

Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами
Экономика

Саудовская Аравия требует уступки от России. Путину придется выбрать между миром и войной

Саудовская Аравия требует уступки от России. Путину придется выбрать между миром и войной
Экономика 9

Узнай, страна

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

Новости дня

17:11 В Москве разрешат прогулки по графику В Москве разрешат прогулки по графику
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
16:42 МЭР: экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей МЭР: экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей
16:03 Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года
15:12 Песков: в России может появиться еще один выходной день Песков: в России может появиться еще один выходной день
13:01 АТОР: границу для туристов не откроют до сентября АТОР: границу для туристов не откроют до сентября
12:02 В России зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом В России зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
10:46 Назван точный срок подачи документов для поступление в вузы Назван точный срок подачи документов для поступление в вузы

Узнай, страна!

15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
Для МСП могут внедрить новый льготный налоговый режим
Для МСП могут внедрить новый льготный налоговый режим
15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
13:10 В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд
26 МАЙ, 15:12 В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир
26 МАЙ, 14:56 В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики
26 МАЙ, 12:54 На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
В Роспотребнадзоре заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
25 МАЙ, 13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
25 МАЙ, 13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter