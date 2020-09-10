Россия купит у Китая технологии цифровой слежки за населением 619 0 Политика

Президент Владимир Путин подписал в июне 2020 года закон о создании единого реестра населения. База данных объединит все сведения о россиянах, чтобы использовать их в статистике, проведении выборов и защиты конституционного строя и нравственности. В Китае похожая система вводится с целью определять жизнь людей через цифровой идентификатор – давать право на работу, покупку собственности, доступ в интернет и т.д. По информации главы Пентагона Марка Эспера, Москва собирается закупить у Китая технологии слежки за населением.