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Россия купит у Китая технологии цифровой слежки за населением
10 Сентября 2020 619 0 Политика
Президент Владимир Путин подписал в июне 2020 года закон о создании единого реестра населения. База данных объединит все сведения о россиянах, чтобы использовать их в статистике, проведении выборов и защиты конституционного строя и нравственности. В Китае похожая система вводится с целью определять жизнь людей через цифровой идентификатор – давать право на работу, покупку собственности, доступ в интернет и т.д. По информации главы Пентагона Марка Эспера, Москва собирается закупить у Китая технологии слежки за населением.
Россиян поместят в реестр и научат нравственности
- США опасаются, что Китай откроет «новую эру цифрового авторитаризма». На ежегодном симпозиуме по искусственному интеллекту в США глава Пентагона Марк Эспер поделился данными Минобороны о том, что «авторитарные режимы» собираются закупить у Пекина технологии слежки за населением, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта и система распознавания лиц.
- Эспер обратил внимание на то, как Пекин использует искусственный интеллект «у себя дома». Компартия КНР строит «полицейское государство XX-го века с беспрецедентным контролем над собственным народом». Так, например, в Китае установлены сотни миллионов камер, работают миллиарды точек сбора данных за счет интернета вещей. Все это позволит Компартии идентифицировать любого в публичном пространстве и «цензурировать инакомыслие в реальном времени», считает глава Пентагона.
- Его слова соответствуют действительности: Министерство общественной безопасности КНР внедряет систему слежки с 2015 года. К 2022 году в Китае будет 600 млн камер, которые способны распознать человека по походке или лицу. Система социального кредита (SCS) проходит испытания в 30 городах страны. Система основывается на социальном рейтинге, который учитывает доброжелательность человека и его открытость к обществу, следование национальным традициям и приверженность «китайской мечте», говорит член Совета по внешней и оборонной политике России Владимир Овчинский.
- В скором времени в Китае будет невозможно получить образование, купить собственность или арендовать жилье, устроиться на работу и даже войти в интернет без пожизненного электронного идентификатора, который будет содержать информацию о благонадежности человека.
- Нечто похожее планируется внедрить в России. В июне 2020 года Путин подписал закон о создании единого реестра населения. В него войдут все личные данные граждан от ФИО и ИНН до текущего семейного положения. В законе прямо говорится, что реестр будет использоваться для проведения выборов и «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян.
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