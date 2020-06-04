Россия и Саудовская Аравия договорились. Но сделку ОПЕК+ могут сорвать другие 452 0 Экономика img_copyright

Москва и Эр-Рияд не желают повторения «ценовой войны» и готовы продлить сокращение добычи нефти на уровне мая еще на один месяц – до 1 августа. Однако назначенная на 4 июня встреча стран ОПЕК+ может не состояться: претензии возникли к ряду стран, которые не выполнили обязательства. А именно – к Казахстану, Азербайджану, Ираку, Нигерии и Анголе. При этом Габон и Судан вопреки договоренности нарастили добычу. Из-за этого, по информации Bloomberg, 4 июня пройдет лишь техническая встреча.