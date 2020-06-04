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Россия и Саудовская Аравия договорились. Но сделку ОПЕК+ могут сорвать другие
4 Июня 2020 452 0 Экономика
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Москва и Эр-Рияд не желают повторения «ценовой войны» и готовы продлить сокращение добычи нефти на уровне мая еще на один месяц – до 1 августа. Однако назначенная на 4 июня встреча стран ОПЕК+ может не состояться: претензии возникли к ряду стран, которые не выполнили обязательства. А именно – к Казахстану, Азербайджану, Ираку, Нигерии и Анголе. При этом Габон и Судан вопреки договоренности нарастили добычу. Из-за этого, по информации Bloomberg, 4 июня пройдет лишь техническая встреча.
«Во взаимопонимании»
- Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу – максимальный уровень ограничения добычи нефти, который был установлен с 1 мая по 1 июля, будет продлен еще на один месяц, до 1 августа. До этого предполагалось, что уже 1 июля Россия сможет нарастить добычу на 500 тыс. баррелей и, соответственно, урезать свою квоту с 2,8 млн до 2,3 млн баррелей в сутки. Но Эр-Рияд настаивал на продлении ограничений до 1 сентября или даже 1 декабря, чтобы сбалансировать мировой рынок, на котором все еще есть избыток нефти в 12 млн баррелей в день.
- По информации источника ТАСС, Москва и Эр-Рияд договорились о компромиссе – на один месяц все сохраняется на уровне 1 мая, а к 1 августа стороны смотрят на ситуацию на рынке и снова договариваются о дальнейших действиях. «Дальше будем смотреть по ситуации», – сказал источник. Он подчеркнул, что министры энергетики двух стран находятся в постоянном контакте и «во взаимопонимании».
- Не устраивают Россию и Саудовскую Аравию действия других стран, в частности Казахстана, Азербайджана, Ирака, Нигерии, Анголы, Габона и Судана, которые не выполнили свои обязательства, а некоторые из них, такие например как Габон и Судан, и вовсе нарастили добычу.
- Проблема соблюдения квот должна решиться до встречи, подчеркнул источник из России. 4 июня предполагалось подтвердить договоренности, но теперь в этот день пройдет лишь технические консультации, на которой будут представлены прогнозы на предстоящие месяцы. Рынок отреагировал на это охлаждением – нефть марки Brent, поднявшаяся выше 40 долларов, пошла вниз – до 38-39 долларов за баррель.
- Первоначально переговоры должны были пройти 10 июня. Но Саудовская Аравия и Россия не могли согласовать продление жестких ограничений. Поэтому Эр-Рияд перенес мероприятие на 4 июня, чтобы оно состоялось за день до того, как Saudi Aramco объявит о ценах на следующий месяц. Если бы Россия отказалась от продления соглашения на прежних условиях, Саудовская Аравия получила бы возможность снова перейти к «ценовой войне» и раздать большие скидки потребителям в Европе, Азии и Америке.
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