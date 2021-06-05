Россию могут отключить от систем Visa и MasterCard. Об этом предупредило агентство Moody’s
5 Июня 2021 247 0 Экономика
Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило о сохранении риска отключения России от платежных систем Visa и MasterCard. Об этом аналитики организации написали в документе, посвященном суверенному кредитному рейтингу страны. Агентство считает, что санкции против России станут препятствием для «модернизации и диверсификации» экономики.
Риски отключения сохраняются
- Агентство Moody’s считает, что Россию все еще могут отключить от международных платежных систем Visa и MasterCard. Оно предупреждает об этом инвесторов на своем сайте. Аналитики могли учесть резолюцию Европарламента, принятую в апреле этого года. В ней европейские депутаты потребовали, в случае военной агрессии России против Украины, ввести санкции в отношении Москвы, в том числе отключить страну от банковской системы SWIFT.
- Агентство подтвердило суверенный рейтинг России на «инвестиционном» уровне («Ваа3») и дало стабильный прогноз. Это означает, что инвесторам рекомендуют вкладывать деньги в долговые обязательства страны, хотя власти США запретили делать это на первичном рынке – покупать облигации федерального займа (ОФЗ) непосредственно у Минфина, Центробанка или Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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- Аналитики Moody’s видят политические риски в отношении России – новые санкции США и Евросоюза. При этом они убеждены, что ограничения в технологической сфере будут препятствием для «модернизации и диверсификации российской экономики». Новые санкции, считают в Moody’s, могут коснуться международных платежных систем и торговли с западными странами.
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