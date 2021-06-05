Россию могут отключить от систем Visa и MasterCard. Об этом предупредило агентство Moody’s 247 0 Экономика

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило о сохранении риска отключения России от платежных систем Visa и MasterCard. Об этом аналитики организации написали в документе, посвященном суверенному кредитному рейтингу страны. Агентство считает, что санкции против России станут препятствием для «модернизации и диверсификации» экономики.