Российское топливо может оказаться не нужным в Европе. Это приведет к падению цен
31 Мая 2021 324 0 Экономика
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают производственные мощности и к 2030 году будут выпускать не 80, а 110-120 млн тонн дизельного топлива. Внутренний рынок России потребит 40-50 млн тонн, а вот европейский с сегодняшних 40 млн тонн может, наоборот, на 20% снизить потребление. Это произойдет в силу экологической повестки и роста популярности электромобилей. Избыток топлива России придется направлять в Центральную Азию или снижать объем переработки нефти.
Топливная проблема для России
- Правительство России субсидирует НПЗ через обратный акциз на нефть за увеличение нефтепереработки. В рамках этого проводится модернизация заводов, которые к 2030 году увеличат производство светлых нефтепродуктов (дизтоплива) с 80 до 110-120 млн тонн. Однако, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование KPMG, дополнительные объемы России могут оказаться не нужны Европе, которая, напротив, начнет сокращать импорт.
- Сейчас из 80 млн тонн дизтоплива половина уходит на основной экспортный рынок – в Европу. К 2030 году Евросоюз сократит потребление дизтоплива на 20% (до 240 млн тонн в год) из-за климатической политики и роста популярности электрокаров, считает глава «Петромаркета» Иван Хомутов. Это означает, что Россия не сможет не только продать дополнительные объемы, но и сократит текущий экспорт.
- Внутренний рынок России к 2030 году может потреблять не более 40-50 млн тонн. Таким образом, выпадают минимум 20-30 млн тонн дизеля, которые будут производить российские НПЗ. По словам Олега Жирнова из KPMG, избыточные объемы могут быть направлены на бункеровку для замены мазута или на новые рынки. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока не стоит рассматривать в качестве альтернативы для Европы, поскольку они так же активно развивают нефтепереработку. Остаются соседние страны и Центральная Азия.
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- Более того, по данным KPMG, к 2030 году Россия будет производить 45 млн тонн бензина, из которых 5-7 млн тонн придется экспортировать в сопредельные государства. Темпы роста спроса на бензин не превысят 1,5-2% в год, поскольку рынок близок к насыщению спроса на личный транспорт. В «Петромаркете» оценивают профицит бензина в 12 млн тонн к 2030 году. Этот фактор будет давить на цены, и бензин начнет дешеветь. В свою очередь, это ударит по НПЗ и они будут вынуждены сокращать нефтепереработку.
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