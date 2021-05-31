Российское топливо может оказаться не нужным в Европе. Это приведет к падению цен 324 0 Экономика

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают производственные мощности и к 2030 году будут выпускать не 80, а 110-120 млн тонн дизельного топлива. Внутренний рынок России потребит 40-50 млн тонн, а вот европейский с сегодняшних 40 млн тонн может, наоборот, на 20% снизить потребление. Это произойдет в силу экологической повестки и роста популярности электромобилей. Избыток топлива России придется направлять в Центральную Азию или снижать объем переработки нефти.