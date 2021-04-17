Российский конкурент «Боинга» оказался никому не нужен. На него потратили 50 млрд руб. 284 1 Экономика

Россия не смогла запустить в массовое производство первый после распада Советского Союза широкофюзеляжный пассажирский самолет на 300-400 мест. Как пишут «Ведомости», лайнер Ил-96-400 не пойдет в серийное производство, поскольку от авиакомпаний нет заказа. Из бюджета на разработку самолета было потрачено 50 млрд руб.