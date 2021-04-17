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Российский конкурент «Боинга» оказался никому не нужен. На него потратили 50 млрд руб.

17 Апреля 2021 284 1 Экономика
Российский конкурент «Боинга» оказался никому не нужен. На него потратили 50 млрд руб.

Россия не смогла запустить в массовое производство первый после распада Советского Союза широкофюзеляжный пассажирский самолет на 300-400 мест. Как пишут «Ведомости», лайнер Ил-96-400 не пойдет в серийное производство, поскольку от авиакомпаний нет заказа. Из бюджета на разработку самолета было потрачено 50 млрд руб.

«Штучный экземпляр»

  • Ничем закончилась попытка России построить собственный широкофюзеляжный гражданский самолет. Конкурент «Боинга», Ил-96-400 – первый самолет в своем классе после распада СССР – не пойдет в серийное производство, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в авиационной отрасли. Всего будет собрано два самолета, которые поступят в парк спецотряда «Россия», отвечающий за перевозку первых лиц государства, включая президента Владимира Путина.
  • На проект из бюджета потратили 50 млрд руб. Лайнер обещали построить полностью в России и избежать критической зависимости от импорта, как в случае с SSJ-100 или MC-21. Ил-96-400 по задумке должен был символизировать «технологическую независимость» России. Однако, как подтвердили в аппарате профильного вице-премьера Юрия Борисова, на российский самолет нет заказов у авиакомпании в связи с «простоем дальнемагистральных самолетов по всему миру».
  • Источник в «Ростехе» отметил, что у производителя «есть понимание», кто будет потенциальными госзаказчиками, а более того, «это изначально не массовая машина». Провал проекта оправдывают тем, что «речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами». Другими словами, на деньги российских налогоплательщиков за 50 млрд руб. был создан специальный самолет для чиновников.
  • В мае 2020 года президент Путин на совещании принял решение потратить 7,3 млрд руб. на закупку одного Ил-96-400М в пользу «Государственной транспортной лизинговой компании». Однако после этого деньги были потрачены на авиапроекты Ил-114-300, вертолеты Ми8, Ми-38 и «Ансат».

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  • Всего в 2021 году на государственную программу «Развитие авиационной промышленности» бюджет потратит 88,2 млрд руб. Для сравнения: на содержание чиновников и органов власти, включая президента, российские налогоплательщики потратят 2 трлн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
15:14 1 0
И.И..:

этот самолет, есть отсталые технологии экономически не выгодные перевозчикам. в РФ отсутствует современная авионика и двигатели. кроме этого идет дорожание перелетов, что сказывается на уменьшении пассажиропотока. перелеты дорожают из за простоя и убытков перевозчиков, роста стоимости топлива и запчастей. летать на таком внутри РФ можно, учитывая что поставки запчастей для боингов-есть добрая воля запада, а в случае ее изменения, вся эта враждебная техника будет прикована к земле.

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