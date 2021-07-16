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Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе

16 Июля 2021 306 0 Экономика
Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе

В первом полугодии 2021 года самыми непопулярными в Евросоюзе машинами стали автомобили российской марки Lada. Во всех странах ЕС за шесть месяцев была продана всего 741 машина – это на 35,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Лидером по продажам в ЕС остается Volkswagen – автомобилей этой марки ушло почти 580 тыс. с начала года.

Lada в ЕС не в почете

  • По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), автомобили Lada в первом полугодии 2021 года стали самыми непопулярными в ЕС. За шесть месяцев была продана всего 741 машина. При этом за аналогичный период прошлого года в Европе реализовали 1147 машин Lada – на 35,4% больше. В июне продажи и вовсе упали на 59,2%, до 126 машин (против 309 в этом же месяце годом ранее).
  • Лидером по продажам в первой половине 2021 года в ЕС остается Volkswagen. Этой марки продано 579 612 автомобилей, на 26,6% больше, чем в прошлом. Сильно отстает от немецкой компании французский конкурент – Renault, у которого 357 217 проданных машин. На третьем месте – Peugeot с показателем 316 207 автомобилей.
  • При этом Renault владеет частью «АвтоВАЗа» и причастна к выпуску Lada. Согласно ее отчету, продажи Lada в мире за шесть месяцев 2021 года выросли на 41,1%, до 215,4 тыс. Вместе с тем в России за полгода продано 200,2 тыс. машин этой марки (рост на 51%). То есть на экспорт пошло всего 15,2 тыс. машин. Для сравнения: в первом полугодии 2020 года мировые продажи Lada составляли 152,74 тыс., а в России было продано 140,62 тыс. На экспорт отправилось ровно столько же машин – 15,23 тыс.

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  • С 2019 года «АвтоВАЗ» не поставляет новые автомобили Lada в ЕС. На текущий момент распродаются старые остатки, поскольку российские автомобили не соответствуют экологическим нормам ЕС по выбросам. До этого Россия поставляла больше всего автомобилей в страны бывшего соцблока – в Германию, Чехию и страны Балтии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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