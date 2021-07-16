Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе 306 0 Экономика

В первом полугодии 2021 года самыми непопулярными в Евросоюзе машинами стали автомобили российской марки Lada. Во всех странах ЕС за шесть месяцев была продана всего 741 машина – это на 35,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Лидером по продажам в ЕС остается Volkswagen – автомобилей этой марки ушло почти 580 тыс. с начала года.