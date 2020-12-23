России предсказали перспективу стать частью Китайской империи 269 3 Политика

Россия исторически выбирает между Европой и Азией и зачастую останавливается на промежуточном варианте – евразийстве. В условиях глобализации последних тридцати лет Москва могла держать евразийский нейтралитет, но после 2020 года наиболее вероятная судьба России – стать частью великой китайской империи. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gaverkal Research.