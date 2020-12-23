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России предсказали перспективу стать частью Китайской империи

23 Декабря 2020 269 3 Политика
России предсказали перспективу стать частью Китайской империи

Россия исторически выбирает между Европой и Азией и зачастую останавливается на промежуточном варианте – евразийстве. В условиях глобализации последних тридцати лет Москва могла держать евразийский нейтралитет, но после 2020 года наиболее вероятная судьба России – стать частью великой китайской империи. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gaverkal Research.

Три империи и ни одна из них не российская

  • В 2020 году в мире наметился тренд на фрагментацию мировой экономики. Из этого следует, что цепочки стоимости больше не будут «простираться по всему миру», пишут гонконгские аналитики. Поэтому мир поделится на три экономические зоны – доллара, евро и юаня со своими центрами в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.
  • В состав «американской империи» войдут Великобритания и Австралия, в состав «европейской» – государства Западной Европы, а в состав «китайской» – Восточная Европа и Россия. Это будет значить, что компании и госструктуры будут принимать решения, основываясь не столько на коммерческой выгоде, сколько на стабильность и безопасность поставок.
  • Такой фрагментарности мировой экономики способствуют санкции США против китайских и российских компаний. Китай, в свою очередь, принимает зеркальные меры по отношению к США, что усугубляет ситуацию: для американских производителей китайский рынок закрывается, несмотря на их экономические преимущества.

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  • При этом Китай авторы доклада относят к империи, господствующей на суше, как СССР. В связи с этим у Китая нет других вариантов, «кроме как добиться сделки с Россией». Китайской экономике требуются энергоресурсы России, а Москве она может предложить технологии и промышленные товары.
  • У России, чтобы отбиться от объятий Китая, к сожалению, нет союзников среди англосаксонских стран и в Западной Европе. «Союзничество» предопределяют хорошие отношения президента Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
  • Российские эксперты говорят, что Россия может избежать мезальянса с «китайской империей», если избавится от рентной экономики и зависимости от экспорта энергоносителей. Если же власть не сможет сделать ни того ни другого, Россия будет обречена стать придатком Китая.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:29 0 0
Алга:

Большая часть Дальнего Востока и Сибири и так территория Китая, оккупированная когда-то Россией, справедливо, что он вернет их себе. Населения русского там мало, завезти 300-500 миллионов китайцев , и все, пусть живут. А вот Восточная Европа войдет в Европейскую империю, бьіть с Россией в одной компании не захочет.

11:01 0 0
Alex Chepyzhenko:

России следует сидеть на горке и смотреть как Китайский тигр будет снимать шкуру с американской птички. России с ее необъятными территориями и огромными природными богатствами следует опасаться только прихода к власти ИДИОТА типа горбачева-ельцина. Автор мнит себя стратегом сталкивая лбами Китай и Россию. Конечно- "нужно избавляться от экспорта энергоносителей", может еще от чего нибудь нужно избавляться? Пусть сначала пиндосы избавятся от ЭКСПОРТА необеспеченных "зеленых фантиков". А Китай "от экспорта товаров?

09:24 0 0
Проходил мимо:

а в Индии нелюди что-ли? :-)

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