России предсказали 10 лет стагнации. В итоге страна может уступить свое место Индонезии 72 0 Экономика

В 2020 году Россия столкнулась с экономическим кризисом, который внешне страна прошла неплохо. Однако власти не воспользовались шансом и отказались от структурных изменений. Из-за этого до 2030 года экономика страны будет стагнировать с «крейсерской скоростью» в 1% в год и через десять лет не только не войдет в топ-5, но и уступит шестое место Индонезии. Об этом пишут эксперты фонда «Либеральная миссия», подводя итоги кризиса 2020 года.