России предсказали 10 лет стагнации. В итоге страна может уступить свое место Индонезии
В 2020 году Россия столкнулась с экономическим кризисом, который внешне страна прошла неплохо. Однако власти не воспользовались шансом и отказались от структурных изменений. Из-за этого до 2030 года экономика страны будет стагнировать с «крейсерской скоростью» в 1% в год и через десять лет не только не войдет в топ-5, но и уступит шестое место Индонезии. Об этом пишут эксперты фонда «Либеральная миссия», подводя итоги кризиса 2020 года.
Россия начала сдавать позиции
Эксперты фонда «Либеральная миссия» подготовили доклад «Год ковида: предварительные итоги и вызовы десятилетия», в котором оценили последствия пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса в России. В число авторов вошли такие известные российские экономисты и политологи, как Наталья Зубаревич, Олег Вьюгин, Евгений Гурвич, Евгений Гонтмахер и Кирилл Рогов.
- По общему мнению экспертов, Россия неплохо прошла кризис, вызванный, как и в предыдущие кризисы 2009 и 2015 годов, падением внешнего спроса на сырье. Но власти не воспользовались окном возможностей для структурных преобразований и реформ. Из-за прежней структуры экономики Россия будет терять в год 1% ВВП и к концу десятилетия перестанет быть шестой экономикой в мире, уступив свое место Индонезии.
- Финансовую поддержку властей экономики и граждан эксперты считают скупой – она составила всего 3,5% ВВП (в развитых странах помощь доходила до 40% ВВП). Тем не менее небольшим вливанием денег и прочими мерами властям удалось затормозить падение экономики до 4,5% ВВП (в США экономика сократилась меньше – на 3,9%). Но правительству не удалось заложить основу для последующего быстрого восстановления, поэтому его эксперты не ожидают.
- Эксперты считают, что цифры, которыми оперируют власти в области рынка труда и снижения реальных доходов (упали на 4% официально) отражают преимущественно благополучный государственный и корпоративный сектор экономики. В действительности эти цифры ничего не говорят о малом бизнесе и ситуации среди самозанятых.
- Также эксперты отмечают конфронтационную внешнюю политику и модель «осажденной крепости», которую власти применяют в качестве экономической стратегии. Это приводит к тому, что приоритет отдается контролю, а не развитию. Так, к примеру, центральная власть продолжает зачистку губернаторов-политиков и заменяет их на губернаторов-технократов. Из-за этого приходится все больше помогать регионам, теряющим экономическую самостоятельность. В 2020 году из федерального бюджета на помощь регионам ушло около 1 трлн руб.
- Эксперты полагают, что в 2020 году российская власть окончательно перешла от мягкого типа авторитарного режима к режиму авторитарной гегемонии. Фактически в России установлена диктатура президентской власти при 40-45% граждан, которые выступали против «обнуления» президентских сроков. Это приведет к расширению политического контроля и репрессивных практик против граждан.
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- Однако репрессии, политика страха и запугивания – это путь в никуда. На фоне экономической стагнации в ближайшие годы государство продолжит отказываться от патернализма (в 2020 году власти не помогли гражданам должным образом, а в 2018 году повысили пенсионный возраст), не будет улучшать качество жизни россиян (все национальные цели отложены до 2030 года со сниженными показателями), а вдобавок к этому усилится девальвация харизматической легитимности Путина. Совокупность этих факторов, полагают эксперты, приведет к «усталости от лидера», протестам в регионах и «высокой неопределенности будущего».
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