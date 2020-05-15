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«Роснефть» стала убыточной. Крупнейшая нефтяная компания недосчиталась 156 млрд рублей

15 Мая 2020 1098 0 Экономика
«Роснефть» стала убыточной. Крупнейшая нефтяная компания недосчиталась 156 млрд рублей
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Первый квартал 2020 года принес крупнейшей нефтяной компании России «Роснефти» убыток в 156 млрд руб. по стандартам международной финансовой отчетности. Компания встала в один ряд с другим крупным добытчиком сырья – «Газпромом», у которого убыток за тот же период составил 306 млрд руб. В первом квартале 2019 года «Роснефть» заработала 131 млрд руб. прибыли. Плохой финансовый результат в текущем году в компании объяснили эффектом от курсовой разницы.

Рубль подвел и спрос

  • «Роснефть» впервые с 2012 года показала отрицательный квартальный результат, пишет «Интерфакс». Финансовые аналитики ожидали убытка в размере 90 млрд руб., но показатель оказался существенно выше.
  • В компании поясняют его так: 156 млрд руб. чистого убытка, или 2 млрд долларов, были получены в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств. Но сказалось и сокращение операционной прибыли на 64,8% квартал к кварталу, говорится в сообщении «Роснефти».
  • Компания погасила 1,6 млрд долларов валютных обязательств, но рост курса доллара на 27% за январь увеличил общий размер задолженности компании с 3,828 до 4,228 трлн руб. С учетом предоплаченных контрактов, по которым компания заложила не добытое сырье Китаю, совокупный долг достигает 4,888 трлн руб., или 67 млрд долларов.
  • «Роснефть» сократила добычу в первом квартале на 2,2% (4,64 млн баррелей в сутки) и на 3% – добычу газа (16,63 млрд кубометров). Девальвация рубля не компенсировала снижения нефтяных цен на мировых рынках. Нефть марки Urals продавалась в долларах на 21,8% ниже.
  • Выручка «Роснефти» сократилась на 15%, до 1,732 трлн руб. Операционная прибыль упала с 341 до 101 млрд руб. Компания решает проблему финансов за счет сокращения капитальных вложений. Также сокращаются запасы валюты на счетах компании – с 5,2 млрд долларов до 4,6 млрд. За год компания потратила из резервов 4,2 млрд долларов.
  • 12 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о сокращении капитальных затрат с 950 до 750 млрд руб. Он объяснил это «сохранением финансово-экономической стабильности для компании». Помимо этого компания запросила льготы по НДПИ и снижения тарифов РЖД и «Транснефти» до уровня 2008 года – в 2-2,5 раза, писал РБК. Это нужнл для того, чтобы компания могла сэкономить на транспортировке нефти, но самим монополиям – «Транснефти» и РЖД – придется выделять субсидии из бюджета.

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Редакция "Капитала Страны"

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