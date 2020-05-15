«Роснефть» стала убыточной. Крупнейшая нефтяная компания недосчиталась 156 млрд рублей 1098 0 Экономика img_copyright

Первый квартал 2020 года принес крупнейшей нефтяной компании России «Роснефти» убыток в 156 млрд руб. по стандартам международной финансовой отчетности. Компания встала в один ряд с другим крупным добытчиком сырья – «Газпромом», у которого убыток за тот же период составил 306 млрд руб. В первом квартале 2019 года «Роснефть» заработала 131 млрд руб. прибыли. Плохой финансовый результат в текущем году в компании объяснили эффектом от курсовой разницы.