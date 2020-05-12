Капитал страны
ENGLISH
14 МАЙ, 02:18 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
«Роснефть» просит новых льгот. Бюджет может недополучить 8 млрд рублей
12 Мая 2020 1300 0 Экономика
img_copyright
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает правительству предоставить налоговые льготы для газовых месторождений компании в Западной Сибири. Письмо с соответствующей просьбой он направил премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта, пишет РБК. Речь идет о трудноизвлекаемых залежах газа березовской свиты. Если правительство предоставит льготу, бюджет может потенциально потерять 7-8 млрд руб. в год, говорят аналитики. В «Роснефти» же утверждают, что освоение свиты даст бюджету 30 млрд руб. налогов.
Газ без льгот – не имеет смысла
- В березовской свите потенциально находится 1,3 трлн кубометров газа, пишет Сечин Мишустину. «Роснефть» разработала технологию добычи и готова извлекать газ на трех месторождениях. В первую очередь это Харампурское месторождение, которое разрабатывается российской компанией совместно с ВР (49% в проекте). Льготы уже распространяются на часть Харампурского месторождения – в частности на туронские залежи, но на березовскую свиту льготного НДПИ нет.
- Разработка месторождения требует сложных и дорогостоящих технических решений, подчеркивают в компании. Это мешает привлекать инвестиции в разработку. Более того, по словам представителя агентства Fitch Дмитрия Маринченко, без льгот проект не может быть реализован и не имеет смысла.
- Поэтому Сечин просит правительство снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для березовской свиты в соответствии с коэффициентом 0,21. Это позволит сэкономить компании около 500 руб. на 1 тысячу кубометров газа при цене в России около 3,5 тыс. руб., подсчитали в Fitch.
- Подобная льгота уже действует для трудноизвлекаемых запасов газа в туронских залежах. Но с 2014 года добыча на Харампурском месторождении составила всего 0,6 млрд кубометров газа. Промышленная эксплуатация, как обещают в компании, будет запущена только в 2021 году.
- По словам заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, государство выиграет от предоставления льгот «Роснефти», поскольку компания будет добывать газ, который сейчас не добывает, и начнет платить в бюджет, пусть и по сниженной ставке.
- Но, возможно, компании лучше направить инвестиции в другие проекты. Разработка газового месторождения «Роснефтью» может обострить противоречия с «Газпромом», у которого есть монополия на экспорт газа.
- «Роснефть» добивается права экспортировать газ. В 2019 году компания добыла 67 млрд кубометров газа, а в 2016 году подписала меморандум с ВР об экспорте в Европу 7-20 млрд кубометров. Но пока выйти на контракт ей не удалось.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13 МАЙ, 23:21 Названы предварительные даты проведения ЕГЭ в РФ
13 МАЙ, 22:19 Новозеландские астрономы обнаружили новую супер-Землю
13 МАЙ, 21:05 Занятые с людьми медики и соцработники получат доплаты
13 МАЙ, 18:45 Дмитрий Козак прибыл в Берлин с рабочим визитом
13 МАЙ, 17:30 Президент заявил о сокращении доходов бюджета
13 МАЙ, 16:35 Голосовать на выборах можно будет дистанционно
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
13 МАЙ, 12:32 Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
12 МАЙ, 13:13 В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
12 МАЙ, 12:32 В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
12 МАЙ, 11:02 Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай
11 МАЙ, 10:27 В Петербурге построили беспилотный батискаф, установивший новый мировой рекорд в Марианской впадине
08 МАЙ, 15:08 ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?
Написать комментарий