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«Роснефть» просит новых льгот. Бюджет может недополучить 8 млрд рублей

12 Мая 2020 1300 0 Экономика
«Роснефть» просит новых льгот. Бюджет может недополучить 8 млрд рублей
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает правительству предоставить налоговые льготы для газовых месторождений компании в Западной Сибири. Письмо с соответствующей просьбой он направил премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта, пишет РБК. Речь идет о трудноизвлекаемых залежах газа березовской свиты. Если правительство предоставит льготу, бюджет может потенциально потерять 7-8 млрд руб. в год, говорят аналитики. В «Роснефти» же утверждают, что освоение свиты даст бюджету 30 млрд руб. налогов.

Газ без льгот – не имеет смысла

  • В березовской свите потенциально находится 1,3 трлн кубометров газа, пишет Сечин Мишустину. «Роснефть» разработала технологию добычи и готова извлекать газ на трех месторождениях. В первую очередь это Харампурское месторождение, которое разрабатывается российской компанией совместно с ВР (49% в проекте). Льготы уже распространяются на часть Харампурского месторождения – в частности на туронские залежи, но на березовскую свиту льготного НДПИ нет.
  • Разработка месторождения требует сложных и дорогостоящих технических решений, подчеркивают в компании. Это мешает привлекать инвестиции в разработку. Более того, по словам представителя агентства Fitch Дмитрия Маринченко, без льгот проект не может быть реализован и не имеет смысла.
  • Поэтому Сечин просит правительство снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для березовской свиты в соответствии с коэффициентом 0,21. Это позволит сэкономить компании около 500 руб. на 1 тысячу кубометров газа при цене в России около 3,5 тыс. руб., подсчитали в Fitch.
  • Подобная льгота уже действует для трудноизвлекаемых запасов газа в туронских залежах. Но с 2014 года добыча на Харампурском месторождении составила всего 0,6 млрд кубометров газа. Промышленная эксплуатация, как обещают в компании, будет запущена только в 2021 году.
  • По словам заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, государство выиграет от предоставления льгот «Роснефти», поскольку компания будет добывать газ, который сейчас не добывает, и начнет платить в бюджет, пусть и по сниженной ставке.
  • Но, возможно, компании лучше направить инвестиции в другие проекты. Разработка газового месторождения «Роснефтью» может обострить противоречия с «Газпромом», у которого есть монополия на экспорт газа.
  • «Роснефть» добивается права экспортировать газ. В 2019 году компания добыла 67 млрд кубометров газа, а в 2016 году подписала меморандум с ВР об экспорте в Европу 7-20 млрд кубометров. Но пока выйти на контракт ей не удалось.

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Редакция "Капитала Страны"

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