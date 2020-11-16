«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты 307 0 Экономика

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил на выходных о сокращении зарплат сотрудников «Роскосмоса» на 15-20% и увольнении 100 человек. Чиновник объяснил свое решение «режимом максимальной экономии». Всего за две недели до этого состоялось совещание по космосу с президентом Владимиром Путиным. Президент пенял главе «Роскосмоса» на срыв ряда федеральных программ. Рогозин же намекнул на конфликт с Минфином, который урезал финансирование госкорпорации, а также выразил уверенность, что после совещания с президентом все вопросы будут решены. Однако проще финансовое состояние корпорации пока не стало.