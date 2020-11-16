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«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты

16 Ноября 2020 307 0 Экономика
«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил на выходных о сокращении зарплат сотрудников «Роскосмоса» на 15-20% и увольнении 100 человек. Чиновник объяснил свое решение «режимом максимальной экономии». Всего за две недели до этого состоялось совещание по космосу с президентом Владимиром Путиным. Президент пенял главе «Роскосмоса» на срыв ряда федеральных программ. Рогозин же намекнул на конфликт с Минфином, который урезал финансирование госкорпорации, а также выразил уверенность, что после совещания с президентом все вопросы будут решены. Однако проще финансовое состояние корпорации пока не стало.

Российский космос теряет финансирование

  • Не так давно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возобновил активность в своих социальных сетях. Там же, на странице в фейсбуке, он написал о «режиме максимальной экономии», сокращении на 15-20% «раздутых в прошлые годы» зарплат менеджмента, а также увольнении «ста человек» из аппарата госкорпорации.
  • По данным за 2018 год, в управлении корпорации работало 605 человек. Позднее информация о количестве сотрудников в отчетах отсутствовала. Из этого следует, что будет уволен каждый шестой менеджер «Роскосмоса». Таким образом Рогозин продемонстрировал стремление к эффективности бюджетных расходов.
  • Летом этого года между госкорпорацией и Минфином разгорелся конфликт. Глава финансового ведомства объявил об урезании расходов на «Роскосмос» в связи с тем, что корпорация освоила лишь 35% выделенных ей бюджетных средств. Под этим предлогом Силуанов, который так же отвечает за своевременное освоение бюджета, сократил космическую программу до 2025 года на 150 млрд руб., а финансирование в текущем году – на 60 млрд.
  • На это Рогозин ответил предупреждением – действия Минфина приведут к деградации космической отрасли России. Конфликт был заморожен до 2 ноября, когда президент провел отдельное совещание по космосу. Владимир Путин раскритиковал Рогозина за срыв двух федеральных программ: по созданию сверхтяжелой ракеты и развития системы «Сфера».
  • Рогозин поблагодарил президента за внимание к отрасли и выразил надежду, что теперь согласование программ ускорится и у «Роскосмоса» не будет проблем. Ведь корпорация не утверждает бюджет научных космических программ и не принимает федеральные программы развития космической деятельности. Все это корпорации спускает правительство и Минфин.
  • Президент поручил устранить разногласия между «Роскосмосом» и финансово-экономическим блоком правительства и представить согласованные версии космических программ в декабре. Сразу после этого госкорпорация запросила у Минфина 1,5 трлн руб. на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» – аналога американской Starlink и британо-индийской OneWeb. Теперь же Рогозин демонстрирует тягу к эффективности – проводит урезание зарплат и сокращения. Все это дает надежду на оздоровление космической отрасли.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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