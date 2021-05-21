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«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем

21 Мая 2021 186 2 Экономика
«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время начнет продавать «технологии, проверенные космосом». Для этого она регистрирует соответствующий товарный знак. По данным РИА Новости, он будет распространяться на косметику, белье, алкоголь и игры. По замыслу корпорации, потребители должны будут поверить в уникальность технологий и материалов, которые используются в космосе и прошли там проверку.

«Роскосмос» предложит ширпотреб

  • Космическая госкорпорация России приготовилась торговать товарами широкого потребления. Для этого она зарегистрировала в качестве товарного знака фразу: «Технологии, проверенные космосом», сообщает РИА Новости.
  • Под таким знаком россияне в ближайшее время смогут увидеть косметику, нательное белье, игры, спорттовары, алкогольные напитки, бытовую химию и электроприборы. Сама надпись должна внушать мысль, что товары уникальные: они прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни, рассказали о маркетинговом ходе в «Роскомосе».

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  • В марте госкорпорация уже регистрировала товарный знак в виде изображения Международной космической станции (МКС) и фразы «Первые в космосе». Товарный знак регистрируется по 12 классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Это означает, что логотип может быть использован для посуды, одежды, аксессуаров, туалетной бумаги, унитазов и батутов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
15:05 0 0
И.И..:

это уникальные технологии, которые дал космос россиянам...сам космос-есть черная дыра и престиж руководства РФ.

В
13:43 1 0
Влад:

Куда скатилась инженерная мысль!?

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