«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем 186 2 Экономика

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время начнет продавать «технологии, проверенные космосом». Для этого она регистрирует соответствующий товарный знак. По данным РИА Новости, он будет распространяться на косметику, белье, алкоголь и игры. По замыслу корпорации, потребители должны будут поверить в уникальность технологий и материалов, которые используются в космосе и прошли там проверку.