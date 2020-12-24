«Роскосмос» потратит более миллиарда рублей на добычу сланцевой нефти 13 0 Экономика

Государственная корпорация «Ростех» все сильнее удаляется от земной орбиты и собирается буквально зарываться в землю. По данным «Открытых медиа», корпорация заключила договор на 1,1 млрд руб. с Московским институтом теплотехники на разработку и создание комплекса для добычи сланцевой нефти на автомобилей «Камаз». Срок выполнения договора наступает 25 ноября 2021 года.