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«Роскосмос» потратит более миллиарда рублей на добычу сланцевой нефти
24 Декабря 2020 13 0 Экономика
Государственная корпорация «Ростех» все сильнее удаляется от земной орбиты и собирается буквально зарываться в землю. По данным «Открытых медиа», корпорация заключила договор на 1,1 млрд руб. с Московским институтом теплотехники на разработку и создание комплекса для добычи сланцевой нефти на автомобилей «Камаз». Срок выполнения договора наступает 25 ноября 2021 года.
Нефть побеждает космос
- Как заметили «Открытые медиа», на портале госзакупок появился договор между госкорпорацией «Роскосмос» и Московским институтом теплотехники на разработку и создание опытного образца комплекса гидравлического разрыва пласта. Такие установки используются при добыче сланцевой нефти, которая не ведется в России.
- До 25 ноября 2021 года Московский институт теплотехники (МИТ), являющийся оборонным предприятием и разработчиком баллистических ракет «Тополь-М» и «Булава», должен создать комплекс из 12 автомобилей на базе «Камазов». За него «Роскосмос» заплатил 1,1 млрд руб., то есть чуть меньше чем 100 млн руб. за один «Камаз». При этом корпорация ожидает, что машины проработают 20 лет, а гарантия на них будет 1 год.
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- Согласно документу, «Роскосмос» не ставит перед разработчиком задачу засекретить комплекс от иностранной разведки. После того как комплекс будет выпущен в течение трех лет начнется его серийное производство. На МИТ возлагается обязанность самостоятельно продать установки для добычи сланцевой нефти не менее чем на 3,3 млрд руб.
- В 2019 году президент Владимир Путин называл технологии добычи на сланцах – «варварскими с точки зрения экологии». Он подчеркивал – они не нужны России. Также он предлагал посмотреть на американцев, когда они «истратят деньги на новые технологии, а потом у них цап-царап». Путин обещал, что эти технологии Россия купит «задешево».
- В России есть оборудование для гидроразрыва пласта. На 95% оно американское, европейское и китайское. Однако более 80% комплексов устарели, поскольку были выпущены более 10 лет назад и требуют полной или частичной замены.
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