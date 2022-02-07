«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС
7 Февраля 2022 436 2 Экономика
«Росатом» может построить для «Газпрома» АЭС в Западной Сибири, целью которых будет обеспечение транспортировки газа. Сейчас экспорт осуществляется за счет газовых турбин, но это ведет к появлению углеродного следа. Чтобы прокачка газа соответствовала экологическим стандартам Евросоюза, «Росатом» считает необходимым переход «Газпрома» на электроприводы.
Газу понадобится атомная электроэнергия
- «Росатом» собирается заняться строительством АЭС в Западной Сибири, чтобы обеспечить перевод системы транспортировки газа с газовых турбин, которыми сейчас пользуется «Газпром», на электроприводы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Тема обсуждалась на заседании президиума научно-технического совета «Росатома».
- Основной смысл замены газа на электроэнергию при прокачке – снижение выбросов СО2, а также увеличение интервалов между ремонтами оборудования. Однако текущая энергосистема не позволяет подавать достаточно электроэнергии на компрессорные станции. Для перехода нужны агрегаты мощностью до 25 МВт с использованием АЭС, которые будут построены специально для перекачки газа. Они должны быть введены в строй «в среднесрочной и долгосрочной перспективах».
- По мнению экспертов, «Газпрому» непременно понадобится переход на электроэнергию, чтобы снизить углеродный след. Евросоюз уже в 2026 году вводит трансграничный углеродный налог. Непосредственно газа он не касается, однако в документах говорится, что необходимо учитывать углеродный след собственной генерации или при поставках топлива по контрактам. Идея «Росатома» поможет «Газпрому» снизить выбросы СО2 при транспортировке газа на 99%, отмечает аналитики «ВТБ Капитала» Владимир Скляр.
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- Однако «Росатому» еще придется доказать соответствие своего ядерно-топливного цикла критериям Евросоюза, отмечает представитель Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Пока Еврокомиссия решила считать атомную энергию зеленым источником, но это положение еще не утвердили Совет ЕС и Европарламент. И там, и там у идеи есть противники, которые обвиняют авторов подобных инициатив в «защите интересов газовщиков и атомщиков».
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в то же время, российское население служит удовлетворениям потребностей собственных чиновников.
надо жить и работать без оглядки на поставки сырья. кроме этого, складывается впечатление, что российские чиновники существуют, что бы удовлетворять потребности других в прямом и переносном смысле.