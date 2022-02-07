«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС 436 2 Экономика

«Росатом» может построить для «Газпрома» АЭС в Западной Сибири, целью которых будет обеспечение транспортировки газа. Сейчас экспорт осуществляется за счет газовых турбин, но это ведет к появлению углеродного следа. Чтобы прокачка газа соответствовала экологическим стандартам Евросоюза, «Росатом» считает необходимым переход «Газпрома» на электроприводы.