Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет
Новость о том, что цена на нефть марки Urals наконец-то достигла той, что прописана в бюджете, появилась в конце прошлой недели. Издание РБК сообщило 5 июня, что цена Urals на северо-западе Европы выросла до 42,55 доллара за баррель. Однако в понедельник, 6 июня, она снова снизилась до 41,83 доллара. Федеральный бюджет России при этом сверстан, исходя из цены 42,4 доллара. Но из-за пандемии коронавируса и самой глубокой рецессии за последние 11 лет реальная «цена отсечения» – когда доходы от нефти выше заложенной цены идут на пополнение Фонда национального благосостояния – выросла, по разным оценкам, от 50 до 57 долларов за баррель. Поэтому Минфин и ЦБ не будут пополнять «подушку безопасности», а распродадут из нее еще около 8 млрд долларов до конца года.
ФНБ спасает бюджет и укрепляет рубль
- Согласно закону о бюджете, в резервы должны отправляться все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения, которая с 2017 года находится на уровне 40 долларов за баррель, а в 2020 году поднялась до 42,4 доллара. В случае же, если нефть стоит дешевле, Центробанк от имени Минфина начинает продавать валюту из Фонда национального благосостояния, чем и компенсирует выпадающие доходы бюджета.
- В 2020 году, когда нефть упала до 16 долларов за баррель, а российская марка почти до 10 долларов, Центробанк продал из ФНБ 270,9 млрд руб. В июне предполагается продать еще 203,7 млрд. Стремясь залатать дыру в бюджете от снизившихся цен на нефть, Центробанк способствовал укреплению рубля на 15% по сравнению с мартом, когда он девальвировался. Чтобы искусственно не укреплять рубль, ЦБ должен сокращать распродажу ФНБ по мере того как дорожает нефть. Но из-за пандемии коронавируса бюджет получил двойной удар: от цен на нефть и от падения налогов дефицит вырастет до 8 трлн руб. Поэтому ЦБ продолжает «палить» резервы для спасения бюджета.
- Также влияние оказывает сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки с 1 мая до 1 августа. Три месяца рекордного сокращения приводят к тому, что растущие нефтяные цены не компенсируют выпадающий объем нефти. Поэтому, по подсчетам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, «планка отсечения» нефтегазовых доходов в ФНБ сейчас находится на уровне 50 долларов за баррель. Ранее аналитик Альфа-банка Наталья Орлова отмечала, что бюджет сегодня сходится при цене 57 долларов за баррель.
- В связи с этим, по оценке Софьи Донец, ЦБ продаст из ФНБ еще около 8 млрд долларов до конца года. Распродажи будут поддерживать курс рубля, который благодаря этому укрепится. В ФНБ по состоянию на 1 июня хранится 8,205 трлн руб., или 53,4 млрд долларов, 46 млрд евро и 8,9 млрд фунтов стерлингов. При этом продажа в пользу бюджета не только укрепляет рубль, но и ведет к сокращению самого ФНБ в рублевом выражении – с апреля по июнь резервы уменьшились почти на 1 трлн руб. из-за курсовой переоценки.
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