Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет 1045 0 Экономика img_copyright

Новость о том, что цена на нефть марки Urals наконец-то достигла той, что прописана в бюджете, появилась в конце прошлой недели. Издание РБК сообщило 5 июня, что цена Urals на северо-западе Европы выросла до 42,55 доллара за баррель. Однако в понедельник, 6 июня, она снова снизилась до 41,83 доллара. Федеральный бюджет России при этом сверстан, исходя из цены 42,4 доллара. Но из-за пандемии коронавируса и самой глубокой рецессии за последние 11 лет реальная «цена отсечения» – когда доходы от нефти выше заложенной цены идут на пополнение Фонда национального благосостояния – выросла, по разным оценкам, от 50 до 57 долларов за баррель. Поэтому Минфин и ЦБ не будут пополнять «подушку безопасности», а распродадут из нее еще около 8 млрд долларов до конца года.