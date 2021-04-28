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Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России

28 Апреля 2021 166 1 Экономика

Россию заполонило фальшивыми долларами в первом квартале 2021 года. По данным Центробанка, число выявленных поддельных американских банкнот за три месяца превысило в четыре раза весь объем фальшивок за прошлый год. Большинство поддельных долларов оказалось купюрами по 50 долларов 2013 года выпуска, сообщает РБК.

В Россию хлынули фальшивки

  • Центробанк обнаружил в России 6080 поддельных банкнот иностранных государств в январе-марте этого года, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора. Это в 15 раз больше, чем в конце 2020 года. Фальшивки ЦБ находит в банковской системе. Деньги, которые не попадают в банки, проходят мимо учета Банка России.
  • В 2020 году в банках выявили 1730 фальшивых иностранных купюр. Таким образом, за три месяца этого года их число выросло в 3,5 раза. Подобного числа фальшивок российская банковская система не видела с 2010 года.
  • В основном подделками оказываются доллары, евро и юани. Но подавляющее число – это все же доллары (98,2% от всех фальшивок). За январь и февраль в Россию попало 5,7 тыс. поддельных банкнот. Как отмечает ЦБ, это были в основном 50-долларовые банкноты серии 2013 года.

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  • При этом в первом квартале на 32,2% снизилось количество поддельных рублей. Всего Банк России нашел 9,8 тыс. штук фальшивых рублевых банкнот. Как и прежде, самой популярной стала банкнота номиналом 5 тыс. руб. На нее приходится 81,3% всех подделок в январе-марте этого года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
14:42 0 0
И.И..:

подделывают самую ликвидную валюту мира-доллар! даже рубли не пользуются таким же успехом по приичне их обесценивания. самореклама об отказе от доллара, будет способствовать его росту. в данном случае, антиреклама доллара со стороны государства, есть его популяризация среди всех слоев населения РФ! и чем хуже будут дела в РФ, тем выше будет взлетать ненавистный доллар...

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