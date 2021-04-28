Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России 166 1 Экономика

Россию заполонило фальшивыми долларами в первом квартале 2021 года. По данным Центробанка, число выявленных поддельных американских банкнот за три месяца превысило в четыре раза весь объем фальшивок за прошлый год. Большинство поддельных долларов оказалось купюрами по 50 долларов 2013 года выпуска, сообщает РБК.