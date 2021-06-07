«Рекордная взятка в Минобороны»: Чиновник попался на закупке ложек и ножей на миллионы 490 1 Экономика

Чиновника Минобороны Александра Бережного обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении полномочий. Он закупал для нужд военных автомобильные кухни и хлебопекарные прицепы. В рамках своей работы Бережной способствовал заключению контрактов на сумму более 1,4 млрд руб. В них, по версии следствия, цены на ложки, ножи и черпаки были завышены в общей сложности на 275,7 млн руб. Так, например, один нож для чистки овощей обходился Минобороны в 770 руб., а машина для очистки картофеля – в 31 тыс.