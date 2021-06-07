«Рекордная взятка в Минобороны»: Чиновник попался на закупке ложек и ножей на миллионы
7 Июня 2021 490 1 Экономика
Чиновника Минобороны Александра Бережного обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении полномочий. Он закупал для нужд военных автомобильные кухни и хлебопекарные прицепы. В рамках своей работы Бережной способствовал заключению контрактов на сумму более 1,4 млрд руб. В них, по версии следствия, цены на ложки, ножи и черпаки были завышены в общей сложности на 275,7 млн руб. Так, например, один нож для чистки овощей обходился Минобороны в 770 руб., а машина для очистки картофеля – в 31 тыс.
Дело о ложках и ножах
- Следствие возбудило уголовное дело против бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного в связи с завышенными ценами на ложки, черпаки и ножи, которые закупались для нужд военных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Бережному предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК). В общей сложности ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Следствие считает, что Бережной вместе с фигурантами дела бывшим главным экспертом продовольственного управления Алексеем Гринюком, бывшим главой отдела по госзаказу Юрием Решетниковым и бывшим начальником отдела техобеспечения Александром Вакулиным покровительствовал компаниям Алексея Калитина из Санкт-Петербурга. Калитин с 2014 года занялся поставками оборудования для военных.
- Через бывшего сотрудника Минобороны Алексея Пожидаева Калитин вышел на людей, которые сообщали ему о готовящихся госзакупках. Первым сотрудничать с бизнесменом стал Гринюк. Его «услуги» стоили 20 млн руб. В результате контракты на поставку ушли компаниям Калитина ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг». Заявки формировались по завышенным ценам и одобрялись в департаменте госзаказа Минобороны.
- Позднее Бережной как начальник подуправления стал частью группы для поддержки фирм Калитина в тендерах. Бережной получал 30 млн руб. за год «обеспечения закупок товаров». Пожидаев назвал Калитину сумму в 60 млн, чтобы половину оставить себе.
- Вся эта схема привела к тому, что стоимость товаров для Минобороны увеличивалась на десятки миллионов рублей. В 2015-16 годах Калитин заключил контрактов с министерством на 1,4 млрд руб. Завышение цен обошлось бюджету в 275,7 млн руб. Обычные ножи продавались по 770 руб. Группа чиновников получила за сотрудничество с Калитиным 368,7 млн руб. с 2014 года.
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- Материалы дела Бережного уже превысили 700 томов, а взятка, которую он получил, считается «рекордной в истории Минобороны». У чиновника после ареста конфисковали элитную квартиру с машино-местом на юго-западе Москвы, BMW 520i и Audi A4.
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это норма для поведения человека. есть возможность-берет сколько может вывезти.