Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей 156 0 Экономика

Пенсионный фонд России потратит на пиар пенсионных выплат 797,3 млн руб. в 2021 году, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Цель потенциальной кампании – информирование граждан об изменениях в пенсионном законодательстве, расчете пенсии и услугах ПФР.