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Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей
6 Января 2021 156 0 Экономика
Пенсионный фонд России потратит на пиар пенсионных выплат 797,3 млн руб. в 2021 году, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Цель потенциальной кампании – информирование граждан об изменениях в пенсионном законодательстве, расчете пенсии и услугах ПФР.
Пенсии пропиарят за 800 млн рублей
- Пенсионный фонд России потратит в общей сложности 797,3 млн руб. на пиар-кампанию в 2021 году. В декабре прошлого года организация заключила два контракта на «проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения» и выделила еще 282,7 млн руб. на третий контракт. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.
- О целях «закупки» известно из сопутствующей документации: она направлена на информирование граждан о расчете пенсий, изменениях пенсионного законодательства и услугах Пенсионного фонда.
- Так, например, исполнитель контракта от 31 декабря на 282,7 млн руб. должен подготовить один видеоролик в нескольких вариантах, длиной 15 и 30 секунд, а также их немые версии. Тему ролика определит Пенсионный фонд до 20 июля 2021 года.
- Эффективность ролика опробуют на двух фокус-группах: из регионов и из жителей Москвы и Подмосковья. Если более 50% оценок участников фокус-групп будут негативными, исполнитель должен будет предоставить другие варианты ролика.
- Показывать рекламу будут по телеканалам «Россия 1», Первый канал, НТВ, Рен-ТВ и Пятом канале. Аудиролики будут крутить по «Радио на семи холмах», «Ретро FM», Maximum, Monte-Carlo и др. Также видеоролики предполагается разместить для «продвинутой аудитории»: в «Яндексе», «Одноклассниках», на сайте РБК, «Коммерсанта», ТАСС и др.
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- Контракт будет действовать до 25 ноября 2021 года. Кроме него ПФР заключил полностью идентичный контракт, действие которого распространяется с 1 января по 12 мая. Еще один контракт на сумму 262,1 млн руб. начал действовать с 1 января 2021 года и касается информированию граждан о ведении электронной трудовой книжки.
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