Регионы России и Азербайджан: приоритеты сотрудничества

Сотрудничество Азербайджана с регионами России сегодня является одним из приоритетных направлений торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия наших братских стран. Только за последние два года азербайджанские делегации посетили 25 российских регионов, презентуя богатейшие экономические возможности республики. Сейчас обе стороны с нетерпением ждут снятия карантинных ограничений, чтобы продолжить активную реализацию деловых договоренностей.

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает высочайший потенциал заключенных соглашений: «Регионы, подписавшие межправительственное соглашение с Азербайджаном, выходят на новый уровень взаимодействия: обсуждают обмен инвестициями и создание совместных предприятий, – говорит Дмитрий Савельев. – Наше будущее – в укреплении экономического сотрудничества, так как мы должны и учиться работать вместе, и сообща защищать свои интересы на рынках других стран».

Развитие отношений между субъектами хозяйствования Азербайджана и России находит отражение практически во всех сферах: в торговой и транспортной, в промышленной и аграрной. По мнению вице-президента российской Торгово-промышленной палаты Владимира Падалко, качество, например, сельскохозяйственной продукции Азербайджана на российском рынке не имеет равных, и российские регионы крайне заинтересованы в прямом сотрудничестве с республикой.

Знаменитые азербайджанские вина, плодоовощные консервы и другую продукцию планируется активнее продвигать в России, в частности, через сеть магазинов «Дары Азербайджана». Павильон с одноимённым названием уже работает в Калужской области на территории парка-музея «Этномир». По словам Дмитрия Савельева, азербайджанский павильон призван повысить у посетителей интерес к республике, её древней истории и богатейшей культуре. В дальнейшем в рамках проекта «Этномир» планируется создание масштабной экспозиции, посвященной Азербайджану. Гости «Этномира» смогут увидеть копии исторических памятников Баку, посетить мастерские национальных ремёсел и кафе со знаменитой азербайджанской кухней. Руководители проекта выражают надежду, что первый камень в основание этнодвора Азербайджана заложит глава представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейла Алиева.

Азербайджанский этнодвор сможет стать и площадкой для проведения российско-азербайджанских конференций, культурно-образовательных программ, деловых встреч. Первый круглый стол уже был проведён в рамках церемонии открытия павильона Дом Азербайджана. Перспективы экономического сотрудничества Азербайджана с регионами России обсуждали более сотни представителей деловых, общественных и политических кругов Калужской и Саратовской областей, Татарстана и Дагестана, Пермского и Краснодарского края.

Отметим, что идейный вдохновитель и руководитель проекта «Этномир» Руслан Байрамов и сам несёт в себе и русскую, и азербайджанскую культуры - он родился в русско-азербайджанской семье в селе староверов Новоивановка Гедабейского района Азербайджана. В своём грандиозном проекте Руслан Байрамов воплотил идеи мультикультурализма, уважения к другим народам, заложенные в него на родине. На огромной территории этнопарка уже расположилось несколько колоритных национальных этнодворов, для реализации проекта привлечено серьёзное финансирование. В 2019 году за своё начинание Руслан Байрамов был награждён орденом «За заслуги перед отечеством».

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает высочайший потенциал заключенных соглашений: «Регионы, подписавшие межправительственное соглашение с Азербайджаном, выходят на новый уровень взаимодействия: обсуждают обмен инвестициями и создание совместных предприятий, – говорит Дмитрий Савельев. – Наше будущее – в укреплении экономического сотрудничества, так как мы должны и учиться работать вместе, и сообща защищать свои интересы на рынках других стран».

Развитие отношений между субъектами хозяйствования Азербайджана и России находит отражение практически во всех сферах: в торговой и транспортной, в промышленной и аграрной. По мнению вице-президента российской Торгово-промышленной палаты Владимира Падалко, качество, например, сельскохозяйственной продукции Азербайджана на российском рынке не имеет равных, и российские регионы крайне заинтересованы в прямом сотрудничестве с республикой.

Знаменитые азербайджанские вина, плодоовощные консервы и другую продукцию планируется активнее продвигать в России, в частности, через сеть магазинов «Дары Азербайджана». Павильон с одноимённым названием уже работает в Калужской области на территории парка-музея «Этномир». По словам Дмитрия Савельева, азербайджанский павильон призван повысить у посетителей интерес к республике, её древней истории и богатейшей культуре. В дальнейшем в рамках проекта «Этномир» планируется создание масштабной экспозиции, посвященной Азербайджану. Гости «Этномира» смогут увидеть копии исторических памятников Баку, посетить мастерские национальных ремёсел и кафе со знаменитой азербайджанской кухней. Руководители проекта выражают надежду, что первый камень в основание этнодвора Азербайджана заложит глава представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейла Алиева.

Азербайджанский этнодвор сможет стать и площадкой для проведения российско-азербайджанских конференций, культурно-образовательных программ, деловых встреч. Первый круглый стол уже был проведён в рамках церемонии открытия павильона Дом Азербайджана. Перспективы экономического сотрудничества Азербайджана с регионами России обсуждали более сотни представителей деловых, общественных и политических кругов Калужской и Саратовской областей, Татарстана и Дагестана, Пермского и Краснодарского края.

Отметим, что идейный вдохновитель и руководитель проекта «Этномир» Руслан Байрамов и сам несёт в себе и русскую, и азербайджанскую культуры - он родился в русско-азербайджанской семье в селе староверов Новоивановка Гедабейского района Азербайджана. В своём грандиозном проекте Руслан Байрамов воплотил идеи мультикультурализма, уважения к другим народам, заложенные в него на родине. На огромной территории этнопарка уже расположилось несколько колоритных национальных этнодворов, для реализации проекта привлечено серьёзное финансирование. В 2019 году за своё начинание Руслан Байрамов был награждён орденом «За заслуги перед отечеством».