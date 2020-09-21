Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов 1305 0 Экономика

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) передало Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) информацию о том, как иностранные и российские банки обходили санкции и за 20 лет отмыли 2 трлн долларов незаконно полученных средств. В документах фигурируют крупные иностранные банки – Barclays, JP Morgan Chase, HBSC, Standard Chartered, а также их российские контрагенты – Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и другие.