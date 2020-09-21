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Разведка США обвинила российские банки в отмывании 11 млрд долларов
21 Сентября 2020 1305 0 Экономика
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) передало Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) информацию о том, как иностранные и российские банки обходили санкции и за 20 лет отмыли 2 трлн долларов незаконно полученных средств. В документах фигурируют крупные иностранные банки – Barclays, JP Morgan Chase, HBSC, Standard Chartered, а также их российские контрагенты – Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и другие.
Финансовая разведка США следит за российскими деньгами
- Минфин США «слил» журналистам-расследователям 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов. Отчеты американскому финансовому ведомству передавали JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Несмотря на нарушение порядка санкций, большинство из них закрывали глаза на предписания американского правительства и продолжали обслуживать «запрещенных» клиентов. В худшем случае банки готовы были отделаться от правосудия штрафами.
- В двух тысячах отчетов журналисты обнаружили как минимум 3810 потенциально подозрительных транзакций с участием российских банков. Общая сумма таких проводок составила 11 млрд долларов. При этом банки с российской пропиской получили из них 7,28 млрд, а отправили за рубеж 3,5 млрд долларов. Как предполагает разведка США, переводы делались в интересах российских миллиардеров и представителей российской власти для осуществления лоббистких усилий на Западе.
- Больше всего транзакций пришлось на Bank of New York Mellon – 2992 проводки. В свою очередь с российской стороны чаще всего в транзакциях участвовал Росбанк. По данным финансовой разведки США, он обслужил 300 транзакций на 1,5 млрд долларов. Более того, в банке якобы осело 3,5 млрд сомнительных средств.
- На Сбербанк и Альфа-банк пришлось по 500 транзакций на общую сумму по 425 млн долларов на банк. Также отчетах фигурируют ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Номос банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и другие российские финансовые организации.
- Большинство перевод, тем не менее, были осуществлены до введения санкций США. Так, например, самой большой транзакций был перевод 2,72 млрд долларов из нидерландского Amsterdam Trade Bank на счет в Росбанке в 2011 году. На втором месте перевод 570 млн долларов из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году – тоже до санкций. Затем идет перевод 300 млн долларов из Vredit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году.
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