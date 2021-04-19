Раковые клетки могут перемещаться через интерстициальные пространства

Непрерывная сеть заполненных жидкостью компартментов пересекает органные барьеры и может служить каналом для распространения опухолевых клеток.

Согласно новому исследованию американских ученых, человеческое тело представляет собой непрерывную сеть заполненных жидкостью отсеков между клетками, которые охватывают органы и, возможно, участвуют в распространении болезней.

В 2018 году исследовательская группа продемонстрировала существование этих заполненных жидкостью пространств, которые они назвали интерстициальные пространства, бросая вызов общепринятому мнению о том, что пространство между клетками представляет собой плотную соединительную ткань. Использование фиксированных тканей под микроскопом вызвало эту ошибку, поскольку процесс фиксации истощает образцы жидкостей.

Теперь исследователи утверждают, что интерстициальные пространства могут действовать как канал для раковых опухолей и других заболеваний, помогая путешествовать по телу, в дополнение к установленным путям сосудистой и лимфатической систем.

Чтобы изучить возможность соединения интерстициального пространства, Нил Тайз, патолог из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, и его коллеги вводили чернила для татуировок в три образца кожи человека и пять биопсий толстой кишки пациентов с раком толстой кишки. В каждом случае пигмент прошел через многие слои кожи или ткани толстой кишки. То же самое произошло с коллоидным серебром, введенным в образцы кожи.

Кроме того, пигмент татуировки или частицы серебра пересекли традиционную границу органа. Частицы перемещались из кожи в подкожный слой, который соединяет дерму кожи со скелетными мышцами, и из толстой кишки в брыжейку, которая связывает кишечник с брюшной полостью.

В другом эксперименте исследователи показали, что гиалуроновая кислота - жидкость, вырабатываемая естественным путем, которая, как известно, занимает интерстициальные пространства в организме, - была в каждом интерстициальном пространстве их образцов тканей. Типичные процессы окрашивания показывают, что интерстициальное пространство пусто, но использование связывающего белка для гиалуроновой кислоты говорит о другом - кислота обнаруживается в каждом слое образцов кожи, толстой кишки и печени.

«С помощью окрашивания гиалуроновой кислотой мы смогли показать, что полости не были пустыми», - говорит Тайз.

Команда также увидела доказательства того, что различные типы опухолей перемещались по интерстициальному пространству в разные слои ткани в образцах, взятых у людей с раком. Это может помочь объяснить, почему рак, который начинается в одной точке, заканчивается где-то далеко, несмотря на отсутствие четкого пути для этого, но требуется дополнительная работа, чтобы проверить, так ли это, говорит Тайз.

«Опухоли, которые перемещаются в интерстициальные пространства, попадают в лимфатические узлы после того, как попадают в интерстициальное пространство. Итак, есть эта временная прогрессия», - предполагает Тайз, указывая на исследование 2018 года как на доказательство этой последовательности событий.

«Эту работу будут цитировать еще долго», - говорит Джеймс Уильямс, профессор анатомии Университета Раша в Чикаго.

«Это довольно смелое, но я бы сказал обоснованное предложение о том, что эта межстраничная сеть может играть более значительную роль в распределении вещей по всему телу», - говорит Дэвид Тувсон, исследователь рака из лаборатории Колд-Спринг-Харбор и нынешний президент Американская ассоциация исследований рака.

Одна из возможностей заключается в том, что лекарство может перемещаться по интерстициальным путям, и Тувсон предлагает изучить роль потока жидкости в интерстициальном пространстве в распределении лекарства по телу.

Другая идея, которую предлагает Тувсон, заключается в изучении механизмов, с помощью которых интерстициальная жидкость сливается с лимфатической системой, возможно, засевая метастазы, ведущие к раку, а затем изучить, какие белки могут быть ответственны за распространение рака через интерстициальное пространство, пишет The Scientist.