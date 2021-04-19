Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 АПР, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 АПР, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Раковые клетки могут перемещаться через интерстициальные пространства

19 Апреля 2021 48 0 Наука и технологии
Раковые клетки могут перемещаться через интерстициальные пространства

Непрерывная сеть заполненных жидкостью компартментов пересекает органные барьеры и может служить каналом для распространения опухолевых клеток.

Согласно новому исследованию американских ученых, человеческое тело представляет собой непрерывную сеть заполненных жидкостью отсеков между клетками, которые охватывают органы и, возможно, участвуют в распространении болезней.

В 2018 году исследовательская группа продемонстрировала существование этих заполненных жидкостью пространств, которые они назвали интерстициальные пространства, бросая вызов общепринятому мнению о том, что пространство между клетками представляет собой плотную соединительную ткань. Использование фиксированных тканей под микроскопом вызвало эту ошибку, поскольку процесс фиксации истощает образцы жидкостей.

Теперь исследователи утверждают, что интерстициальные пространства могут действовать как канал для раковых опухолей и других заболеваний, помогая путешествовать по телу, в дополнение к установленным путям сосудистой и лимфатической систем.

Чтобы изучить возможность соединения интерстициального пространства, Нил Тайз, патолог из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, и его коллеги вводили чернила для татуировок в три образца кожи человека и пять биопсий толстой кишки пациентов с раком толстой кишки. В каждом случае пигмент прошел через многие слои кожи или ткани толстой кишки. То же самое произошло с коллоидным серебром, введенным в образцы кожи.
Кроме того, пигмент татуировки или частицы серебра пересекли традиционную границу органа. Частицы перемещались из кожи в подкожный слой, который соединяет дерму кожи со скелетными мышцами, и из толстой кишки в брыжейку, которая связывает кишечник с брюшной полостью.

В другом эксперименте исследователи показали, что гиалуроновая кислота - жидкость, вырабатываемая естественным путем, которая, как известно, занимает интерстициальные пространства в организме, - была в каждом интерстициальном пространстве их образцов тканей. Типичные процессы окрашивания показывают, что интерстициальное пространство пусто, но использование связывающего белка для гиалуроновой кислоты говорит о другом - кислота обнаруживается в каждом слое образцов кожи, толстой кишки и печени.

«С помощью окрашивания гиалуроновой кислотой мы смогли показать, что полости не были пустыми», - говорит Тайз.

Команда также увидела доказательства того, что различные типы опухолей перемещались по интерстициальному пространству в разные слои ткани в образцах, взятых у людей с раком. Это может помочь объяснить, почему рак, который начинается в одной точке, заканчивается где-то далеко, несмотря на отсутствие четкого пути для этого, но требуется дополнительная работа, чтобы проверить, так ли это, говорит Тайз.

«Опухоли, которые перемещаются в интерстициальные пространства, попадают в лимфатические узлы после того, как попадают в интерстициальное пространство. Итак, есть эта временная прогрессия», - предполагает Тайз, указывая на исследование 2018 года как на доказательство этой последовательности событий.

«Эту работу будут цитировать еще долго», - говорит Джеймс Уильямс, профессор анатомии Университета Раша в Чикаго. 

«Это довольно смелое, но я бы сказал обоснованное предложение о том, что эта межстраничная сеть может играть более значительную роль в распределении вещей по всему телу», - говорит Дэвид Тувсон, исследователь рака из лаборатории Колд-Спринг-Харбор и нынешний президент Американская ассоциация исследований рака. 

Одна из возможностей заключается в том, что лекарство может перемещаться по интерстициальным путям, и Тувсон предлагает изучить роль потока жидкости в интерстициальном пространстве в распределении лекарства по телу.

Другая идея, которую предлагает Тувсон, заключается в изучении механизмов, с помощью которых интерстициальная жидкость сливается с лимфатической системой, возможно, засевая метастазы, ведущие к раку, а затем изучить, какие белки могут быть ответственны за распространение рака через интерстициальное пространство, пишет The Scientist.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале

Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале
Экономика

Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»

Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»
Экономика 1

Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт

Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт
Экономика 5

Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян

Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян
Экономика 1

Узнай, страна!

В Астраханской области продолжается газификация населения

В Астраханской области продолжается газификация населения

Анна Палагина: как научиться современному бизнесу

Анна Палагина: как научиться современному бизнесу

Новости дня

19 АПР, 19:27 Немецкие политики призвали ЕС отказаться от СП-2 Немецкие политики призвали ЕС отказаться от СП-2
Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале
Россию ждут 15 лет застоя. Эксперты ВШЭ видят проблему в человеческом капитале
19 АПР, 18:19 Мишустин расширил программу «Семейная ипотека» Мишустин расширил программу «Семейная ипотека»
19 АПР, 16:59 Власти Чехии могут ввести новые меры против России Власти Чехии могут ввести новые меры против России
19 АПР, 15:15 СМИ: Кремль признал увеличение числа бедных в России СМИ: Кремль признал увеличение числа бедных в России
19 АПР, 12:46 Попова: в России формируются собственные мутации COVID-19 Попова: в России формируются собственные мутации COVID-19
19 АПР, 11:24 В России диагностировали 8589 новых случаев COVID-19 В России диагностировали 8589 новых случаев COVID-19
Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»
Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»
19 АПР, 11:13 Эксперт: отношения России и Чехии могут повлиять на СП-2 Эксперт: отношения России и Чехии могут повлиять на СП-2

Узнай, страна!

19 АПР, 20:13 В Астраханской области продолжается газификация населения В Астраханской области продолжается газификация населения
Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт
Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт
19 АПР, 17:24 Анна Палагина: как научиться современному бизнесу Анна Палагина: как научиться современному бизнесу
19 АПР, 16:53 Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года
18 АПР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес
16 АПР, 20:17 Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области
16 АПР, 18:53 Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов
Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян
Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян
16 АПР, 18:01 Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева» Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»
15 АПР, 22:00 Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане
15 АПР, 18:59 Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае
14 АПР, 17:03 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter