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Путину и Эрдогану придется поделить Киргизию

6 Октября 2020 1068 0 Политика
Путину и Эрдогану придется поделить Киргизию

По периметру России разгораются политические кризисы – в Белоруссии народ третий месяц протестует против нелегитимного президента Александра Лукашенко, Азербайджан развязал военный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе, а теперь и в Киргизии после парламентских выборов и попытки государственного переворота произошел частичный захват власти. По крайней мере, в двух из трех перечисленных кризисов важную роль играет Турция – она стоит за войной в Нагорном Карабахе и уже готовится притянуть Киргизию в сферу своего влияния.

Еще один госпереворот на заднем дворе

  • Киргизия неожиданно стала еще одним кризисом для Кремля в ситуации, когда он не может справиться ни с одним из уже происходящих в самой России, в Белоруссии, Нагорном Карабахе, Украине, в отношениях с Евросоюзом и США.
  • Парламентские выборы 4 октября в Киргизии, стране Евразийского экономического союза, предсказуемо прошли с нарушениями, поскольку были призваны укрепить авторитарную власть президента Сооронбая Жээнбекова. Но из-за южного происхождения в стране, разделенной ментально на север и юг, киргизский президент не нашел широкой народной поддержки в своем стремлении к централизованной вертикали.
  • Особенно явно неодобрение Жээнбекова на севере, где расположена столица страны Бишкек, проявилось в августе 2019 года, когда Жээнбеков штурмовал резиденцию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, а затем отправил политического оппонента за решетку. Атамбаев представлял собой северные кланы, которые в его лице потерпели поражение от южанина.
  • Поэтому удар по Жээнбекову, стремящемуся заполучить всю полноту власти, было делом времени со стороны северян. Но и Жээнбеков не сидел, сложа руки: он разрушал оппозицию и проводил жесткую политику репрессий. Правда, народной любви он так и не снискал. Более того, пандемия показала всю слабость государства и его власти.
  • Это не помешало ему провести выборы в парламент и объявить «триумфальную победу» четырех провластных партий, которые дирижировались его старшим братом из-за кулис. В ответ на это оппозиция устроила бессрочный митинг в столице Бишкека, быстро переросший в столкновения с силовиками, а закончившийся взятием Белого дома и уступкой Жээнбекова – отменой результатов сфальсифицированных выборов.
  • Из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности были освобождены бывший президент Алмаз Атамбаев и его соратник, бывший премьер Сапар Исаков. Северяне встречали предводителей своих кланов аплодисментами – они уже взяли здание Белого дома и парламента. Местонахождение Жээнбекова, между тем, оказалось неизвестно – от его пресс-службы исходят заявления и пресс-релизы, но сам он не показывается людям.
  • Атамбаев до своего ареста имел обширные связи с Турцией и США. Эксперты прогнозируют, что в случае новых выборов в парламент он постарается использовать их для своего усиления и не обойдется без поддержки Анкары и Вашингтона. Первой задачей нового парламента будет импичмент Жээнбекову, если его не свергнут до этого, а также зачистка южных кланов.
  • После ссоры с Жээнбековым Атамбаев, который по иронии судьбы и привел нынешнего президента на его пост, просил помощи у президента России Владимира Путина, но российский лидер допустил арест своего давнего партнера, что, безусловно, скажется на отношении Киргизии при Атамбаеве к России.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган так же не стал вмешиваться во внутренние разборки киргизских политиков несколько лет назад, но сейчас готов разыграть свою партию, чтобы ослабить влияние своих региональных конкурентов в Центральной Азии – Саудовской Аравии и ОАЭ. Эрдоганом по-прежнему движет идея сделать Турцию региональной мусульманской сверхдежавой.
  • Поэтому в ближайшее время Путину и Эрдогану придется обсудить то, как они поделят влияние в Киргизии и будет ли это разменом на уступки Эрдогана в отношении Нагорного Карабаха, по которому он до сих пор занимал жесткую позицию. С большой долей вероятности Путину придется уступить Эрдогану центральноазиатскую республику.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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