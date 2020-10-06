Путину и Эрдогану придется поделить Киргизию 1068 0 Политика

По периметру России разгораются политические кризисы – в Белоруссии народ третий месяц протестует против нелегитимного президента Александра Лукашенко, Азербайджан развязал военный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе, а теперь и в Киргизии после парламентских выборов и попытки государственного переворота произошел частичный захват власти. По крайней мере, в двух из трех перечисленных кризисов важную роль играет Турция – она стоит за войной в Нагорном Карабахе и уже готовится притянуть Киргизию в сферу своего влияния.