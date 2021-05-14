Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано
14 Мая 2021 344 2 Политика
Президента Владимира Путина показывают по телевизору каждый день. В 2020 году российские ТВ-каналы упомянули его около 4 млн раз, в то время как премьера Михаила Мишустина всего 820 тыс. раз, а мэра Москвы Сергея Собянина – 656 тыс. В Кремле объяснили это тем, что Путин «очень много работает» и занимается «очень важными делами», передает ТАСС.
Путин – телевизионный лидер
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ежедневное появление его начальника в телевизионном эфире. По словам Пескова, которого цитирует ТАСС, частое мелькание в новостях главы государства связано с тем, что Путин «очень много работает».
- Об этом Песков рассказал в документальном фильме канала «Россия 1», который посвящен 30-летию холдинга ВГТРК. Несмотря на то, что Путина и так много по ТВ, Кремль запустил еще одну информационную программу «Москва. Кремль. Путин». Как отмечает Песков, были риски, что Путина «и так очень много в телевизоре».
- Частое появление в эфире Песков назвал следствием того, что президент «занимается очень важными делами – как внутренними, так и связанными с внешней политикой». «Так или иначе мы его видим каждый день», – заключил Песков.
- По данным «Медиалогии», Путин с 2013 года остается лидером упоминания в эфире федеральных каналов. О нем вспоминают в три раза чаще, чем Дмитрия Медведева, в 12 раз чаще, чем Владимира Жириновского и в 20 раз чаще, чем Геннадия Зюганов. Только в 2020 году российское ТВ упомянуло Путина 4 млн раз, а премьера Михаила Мишустина – всего 820 тыс.
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- В 2018 году Кремль организовал специальную программу «Москва. Кремль. Путин», которая целиком и полностью посвящена работе президента. Впрочем, в передаче говорится не только о работе. В ней Путин рассказывал о своих внуках и критиковал избирательную систему США. Один из сюжетов передачи был о том, как Путин ловко поймал карандаш со стола. «Президент в отличной спортивной форме», – комментировал ведущий Владимир Соловьев этот эпизод.
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[2] Вдогонку... А почему это Вы НЕ пропустили тот МОЙ - 1,ый комментарий...или ССЫЛКА - там "Опасна,я"... *** вы НЕ против, если "Я" повторю СО-ССЫЛКАЮ... = = = = = С "уважением" - валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 14-5-21.
Его не просто много, а чересчур много,невозможно новости без его присутствия посмотреть.