Путина «очень много в телевизоре». Кремль объяснил, с чем это связано 344 2 Политика

Президента Владимира Путина показывают по телевизору каждый день. В 2020 году российские ТВ-каналы упомянули его около 4 млн раз, в то время как премьера Михаила Мишустина всего 820 тыс. раз, а мэра Москвы Сергея Собянина – 656 тыс. В Кремле объяснили это тем, что Путин «очень много работает» и занимается «очень важными делами», передает ТАСС.