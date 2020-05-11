Путин заявил о завершении нерабочих дней. Граждане получат помощь 3299 3 Политика img_copyright

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах поддержки граждан и экономики страны президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней. По его словам, режим самоизоляции должен быть смягчен, но он сохранится для жителей старше 65 лет. Решения о режиме ограничительных мер будут принимать главы регионов.