Путин запретил детям чиновников иметь деньги за рубежом 872 0 Экономика

На 20 году правления президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве, в котором черным по белому прописал запрет для детей чиновников и членов их семей иметь финансовые активы за границей. Закон еще предстоит принять и «национализация элит» может столкнуться с противоречиями в самой элите. Однако закон не запрещает чиновникам записывать миллионы на счета несовершеннолетних детей в России.