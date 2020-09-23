Капитал страны
ENGLISH
23 СЕН, 15:25 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин запретил детям чиновников иметь деньги за рубежом
23 Сентября 2020 872 0 Экономика
На 20 году правления президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве, в котором черным по белому прописал запрет для детей чиновников и членов их семей иметь финансовые активы за границей. Закон еще предстоит принять и «национализация элит» может столкнуться с противоречиями в самой элите. Однако закон не запрещает чиновникам записывать миллионы на счета несовершеннолетних детей в России.
Чиновникам запретили вывозить деньги
- В законопроекте, ограничивающем права членов правительства, президент Путин запретил открывать и иметь счеты, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. «Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства Российской Федерации», – гласит пояснительная записка.
- Поимо этого Путин запрещает членам правительства заниматься предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц и участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Последнее возможно в одном случае – если кабмин поручит чиновнику на основании закона войти в состав органов управления и попечительских советов НКО.
- Также чиновникам правительства будет запрещено то, чем занимался премьер Михаил Мишустин до прихода на пост председателя правительства, а именно – иметь оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой. Премьер, напомним, владел долей в финансовой организации через своих ближайших родственников и получал выплаты на протяжении многих лет. Теперь подобное устройство личных финансов будет вне закона.
- Само собой, чиновники не смогут получать от разрешенной деятельности деньги иностранных государств, международных и зарубежных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. Кроме этого, чиновникам запрещается брать гонорары за выступления в качестве членов кабмина и пользоваться в неслужебных целях информацией, к которой у них есть доступ.
- Каким образом будет осуществляться контроль за соблюдением закона, Путин собирается прописать в отдельном указе после принятия законопроекта Думой.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
22 СЕН, 17:23 В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»
22 СЕН, 16:30 В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона
21 СЕН, 14:35 В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею
21 СЕН, 12:56 В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК
18 СЕН, 16:10 ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?
18 СЕН, 13:40 В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
18 СЕН, 13:15 В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
Написать комментарий