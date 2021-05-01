Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение
1 Мая 2021 100 0 Политика
Президент Владимир Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Для этого пришлось внести изменения более чем в 20 федеральных законов. При этом Путин оставил для себя возможность «в исключительных случаях» оставлять на госслужбе чиновником с двойным гражданством. На Крым и Севастополь, где у многих сохраняются украинские паспорта, эти законы не распространяются, пишет ТАСС.
Запрет наконец-то вступит в силу
- С 1 июля 2021 года всем государственным и муниципальным служащим, военным и ряду других чиновников запрещается иметь гражданство другой страны или вид на жительство за границей. Президент Путин подписал поправки более чем в 20 федеральных законов, которые были внесены в ноябре прошлого в Госдуму и одобрены депутатами. Об этом сообщает ТАСС.
- Теперь чиновники должны уведомить свое руководство о приобретении иностранного гражданства или получения вида на жительство. При наличии таковых, они должны оставить госслужбу, которая связана с допуском к гостайне. Запрет касается в том числе военнослужащих и госохраны – только гражданин без иностранного гражданства и постоянного права на проживание в другом государстве может служить в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, ФСБ, Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета.
- Однако лица с двойным гражданством смогут проходить военную службу по контракту. При этом граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, должны будут в пятидневный срок сообщить о наличии второго гражданства или права проживать в другом государстве.
- Второе гражданство запрещается иметь главе Банка России (сейчас это Эльвира Набиуллина) и его заместителям. Если оно у них будет обнаружено, они будут освобождены от должности. То же самое касается послов и полномочных представителей РФ. Дипломаты должны будут уведомлять о втором гражданстве у своих супругов.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Тем не менее Путин оставил для себя возможность не увольнять чиновников с двойным гражданством на госслужбе в «исключительных случаях». Эти люди будут ограничены в доступе к гостайне. Кроме того, действующие госслужащие с двойным гражданством смогут продолжить работу в качестве исключения. Важно и то, что изменение в законах никак не коснется жителей Крыма и Севастополя – для них двойное гражданство будет разрешено.
Написать комментарий