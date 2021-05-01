Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение 100 0 Политика

Президент Владимир Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Для этого пришлось внести изменения более чем в 20 федеральных законов. При этом Путин оставил для себя возможность «в исключительных случаях» оставлять на госслужбе чиновником с двойным гражданством. На Крым и Севастополь, где у многих сохраняются украинские паспорта, эти законы не распространяются, пишет ТАСС.