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Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение

1 Мая 2021 100 0 Политика
Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение

Президент Владимир Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Для этого пришлось внести изменения более чем в 20 федеральных законов. При этом Путин оставил для себя возможность «в исключительных случаях» оставлять на госслужбе чиновником с двойным гражданством. На Крым и Севастополь, где у многих сохраняются украинские паспорта, эти законы не распространяются, пишет ТАСС.

Запрет наконец-то вступит в силу

  • С 1 июля 2021 года всем государственным и муниципальным служащим, военным и ряду других чиновников запрещается иметь гражданство другой страны или вид на жительство за границей. Президент Путин подписал поправки более чем в 20 федеральных законов, которые были внесены в ноябре прошлого в Госдуму и одобрены депутатами. Об этом сообщает ТАСС.
  • Теперь чиновники должны уведомить свое руководство о приобретении иностранного гражданства или получения вида на жительство. При наличии таковых, они должны оставить госслужбу, которая связана с допуском к гостайне. Запрет касается в том числе военнослужащих и госохраны – только гражданин без иностранного гражданства и постоянного права на проживание в другом государстве может служить в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, ФСБ, Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета.
  • Однако лица с двойным гражданством смогут проходить военную службу по контракту. При этом граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, должны будут в пятидневный срок сообщить о наличии второго гражданства или права проживать в другом государстве.
  • Второе гражданство запрещается иметь главе Банка России (сейчас это Эльвира Набиуллина) и его заместителям. Если оно у них будет обнаружено, они будут освобождены от должности. То же самое касается послов и полномочных представителей РФ. Дипломаты должны будут уведомлять о втором гражданстве у своих супругов.

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  • Тем не менее Путин оставил для себя возможность не увольнять чиновников с двойным гражданством на госслужбе в «исключительных случаях». Эти люди будут ограничены в доступе к гостайне. Кроме того, действующие госслужащие с двойным гражданством смогут продолжить работу в качестве исключения. Важно и то, что изменение в законах никак не коснется жителей Крыма и Севастополя – для них двойное гражданство будет разрешено.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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