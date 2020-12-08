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Путин заморозил пенсии россиян до 2024 года. Сэкономит 700 млрд рублей
8 Декабря 2020 941 0 Экономика
Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на использование пенсионных накоплений россиян до 2023 года. Таким образом, 6% с зарплаты россиян продолжат уходить на выплаты текущих пенсий еще три года. Впервые к подобной мере власти прибегли в 2014 году. В общей сложности мораторий продлится 10 лет, однако нет уверенности, что после 2024 года ситуация изменится – Пенсионный фонд испытывает дефицит и зависит от трансферта из федерального бюджета.
Вечная заморозка пенсий
- В 2014 году правительство объявило о заморозке накопительной части пенсии. Крайняя мера потребовалась, чтобы поддержать бюджет Пенсионного фонда. Согласно решению, из 22%, которые граждане России отчисляют на пенсию, 6% должны были идти на индивидуальную накопительную компоненту, а 16% – на страховую часть. В результате заморозки накопительной части 6% шли на выплаты текущих накопительных пенсий.
- Временная мера стала постоянной – вплоть до 2021 года заморозка продлевалась властями в целях экономии федерального бюджета на трансфертах в Пенсионный фонд. В 2021 году трансферт был сокращен на 1,2 трлн руб., а заморозку предложили продлить до 2024 года. По подсчетам властей, это даст бюджету 699,3 млрд руб. дополнительно. Следовательно, эти деньги можно будет сэкономить на пенсиях.
- Президент Владимир Путин формально узаконил это решение 8 декабря своей подписью под законом об очередном продлении моратория на использование накоплений. Пенсионные накопления россиян будут поступать в распределительную систему и снизят нагрузку на федеральный бюджет, который берет на себя около 40% выплат пенсий за счет трансферта.
- В пояснительной записке к закону подчеркивается, что «объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования» не уменьшится и не повлечет «негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий». При этом, по словам первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, неправильно называть действия властей «заморозкой». «Накопления никуда не делись. Они работают и по ним уже сейчас идут выплаты», – сказал он.
- В действительности заморозка касается 6%, которые должны были идти на накопления. То есть с 2014 года все россияне без исключения не копят личную пенсию и могут рассчитывать в будущем только на страховую ее часть. Если же россияне хотят копить на старость, то они это могут делать самостоятельно – например, с помощью банковских депозитов, заметил сенатор.
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