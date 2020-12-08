Путин заморозил пенсии россиян до 2024 года. Сэкономит 700 млрд рублей 941 0 Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на использование пенсионных накоплений россиян до 2023 года. Таким образом, 6% с зарплаты россиян продолжат уходить на выплаты текущих пенсий еще три года. Впервые к подобной мере власти прибегли в 2014 году. В общей сложности мораторий продлится 10 лет, однако нет уверенности, что после 2024 года ситуация изменится – Пенсионный фонд испытывает дефицит и зависит от трансферта из федерального бюджета.